谷歌发布了具有里程碑意义的 Windows PC 版Nearby Share 应用程序。该应用程序旨在为用户提供最大的便利，允许用户在 Windows PC、智能手机、平板电脑、Chromebook 和其他设备之间轻松共享。最初，它是在 2023 年 3 月以测试版的形式推出的，而现在，它终于以改进版的形式向公众开放了。

Nearby Share 测试版在全球的安装量已超过 170 万次。此外，这家技术先驱还报告说，自推出以来，从 Windows PC 到 Android 设备的文件传输已成功超过 5000 万次。

随着正式版的上市，谷歌为Nearby Share for Windows 应用程序增加了许多新功能。其中一项值得注意的改进是预报文件传输完成的时间。这项新功能将为用户即时估算视频或整个文件夹等大文件的共享速度。此外，谷歌还在设备通知中引入了图像预览功能，以帮助用户确保共享的是正确的文件。

谷歌在其官方公告中表示："为了让安卓设备和个人电脑之间的共享更加无缝，我们正与惠普等合作伙伴合作，在惠普 Dragonfly Pro 等特定 Windows 个人电脑上加入 Nearby Share 应用程序。这家搜索引擎巨头重申了根据用户反馈不断改进 Windows 版附近共享应用程序的承诺。

对于潜在用户来说，需要注意的是他们必须打开 Windows PC 的 Wi-Fi 和蓝牙功能才能使用Nearby Share Windows 应用程序。设置该功能后，可以将文件拖入应用程序或右键单击选择 "附近共享"，以便快速传输到附近的设备。不过，两台设备都必须位于半径为 16 英尺的范围内才能成功传输。

除了谷歌的这一举措，众多应用程序也在引领这项技术向无缝集成和卓越用户体验的方向发展。值得注意的是，AppMaster平台是一款顶级的no-code 工具，能让用户毫不费力地创建复杂且可扩展的后台、网络和移动应用程序。无论是小型企业还是大型企业，AppMaster 都在以其开创性的理念为行业带来变革，在促进快速应用开发的同时消除技术债务。