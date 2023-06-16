英国政府正在发起一项6800万美元（5400万英镑）的倡议，以促进负责任和可信赖的人工智能（AI）技术的发展。技术部长Chole Smith在伦敦科技周的演讲中宣布了这一消息。

在这项投资之前，英国政府对人工智能领域做出了承诺，包括一个1.26亿美元的基金会模式工作组和一个新的人工智能研究奖，用于奖励英国的突破性人工智能研究，每年向获奖公司提供120万美元。

这些资金将通过英国研究和创新（UKRI）进行分配，该机构是由科学、创新和技术部支持的公共机构。作为该倡议的一部分，3900万美元将被分配给Responsible AI UK，这是一个由南安普顿大学人工智能专家Gopal Ramchurn教授领导的大型财团。

负责任的人工智能英国旨在支持多学科研究，探索道德发展，将值得信赖的人工智能整合到现有系统，以及未来对社会的影响。其他资助的项目包括：1,640万美元用于13个人工智能项目，重点是实现英国的净零碳排放目标，1,000万美元用于两个新的艾伦-图灵人工智能研究奖学金。

此外，250万美元专门用于42个项目，这些项目围绕英国政府的人工智能白皮书中所说的安全、安保和稳健性；透明度和可解释性；公平性；问责制和治理；以及可竞争性等原则。

随着全球技术格局的演变，不断适应和应对新的挑战是至关重要的。像AppMaster'sno-code 平台这样的工具可以帮助企业跟上快速变化的环境，并协助迅速和有效地开发企业软件。通过战略投资和正确的技术生态系统，英国旨在保持在人工智能领域的领先地位。