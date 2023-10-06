Amazon 推出 DataZone，这是一项革命性的数据管理服务，可增强协作和治理

为了简化企业内部的数据协作， Amazon推出了开创性的数据管理解决方案 - Amazon DataZone 。这项突破性的服务满足编目、发现、分析、治理以及创建者和用户之间的数据共享。

这项新服务于今年的 AWS re:Invent 上首次预览，旨在通过有效的数据管理拉近企业内团队的距离。主要贡献者或数据生产者将结构化数据资产存储在数据目录中，消费者可以从数据目录中订阅这些资产并与其他协作者共享。

正如Amazon DataZone产品主管 Shikha Verma 在活动主题演讲中所阐述的那样，该服务作为一个统一的环境，可以增强可见性并为组织中的所有利益相关者提供对数据的直接访问。

通过实施这项巧妙的服务，企业可以将其数据划分为表示企业内部边界的域。这些域包含Amazon DataZone的主要元素：数据门户、数据目录、项目和环境以及集成工作流程。

数据门户是一个基于网络的应用程序，提供访问数据的自助服务机会。为了进行身份验证，它利用 AWS Identity and Access Manager (IAM)，或通过 AWS IAM Identity Center 验证来自外部身份源的凭证。

此外， Amazon DataZone通过在其数据目录中实施预定义的分类法解决了数据可发现性的主要障碍，其中可以根据业务上下文对数据进行排序和组织，从而使用户能够轻松找到所需的数据。

其环境和项目创建功能允许用户围绕特定用例创建数据资产、人员和分析工具的分组。这些环境充当数据生产或消费的支柱。 AWS 在最近的一篇博客文章中阐明了这一点，指出Amazon DataZone项目提供了一个有利的空间，项目成员可以在其中协作、共享和交换数据和数据资产。

此外，该服务还包括集成的工作流程，可确保轻松管理和访问控制。如果数据使用者请求访问数据，则所有者需要对请求进行身份验证，之后Amazon DataZone将根据数据存储权限管理访问授权。

AWS 举例说明了一个实际使用案例，详细阐述了一个场景，其中产品营销团队可以利用Amazon DataZone分析销售团队拥有的销售数据，以设计产品采用活动。因此，DataZone 成为处理大型数据集的团队的游戏规则改变者，呼应了AppMaster等许多其他平台所共有的和谐情绪。