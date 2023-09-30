亚马逊的生成式人工智能解决方案基岩现已可供所有人使用

科技巨头亚马逊最近宣布，其用于开发生成式人工智能应用程序的平台Amazon Bedrock已结束推出阶段。这个综合工具于 4 月份推出，现在允许公司采用AI21 Labs、Anthropic、Cohere、Stability AI等人工智能制造公司的基础模型和亚马逊的内部模型来构建应用程序。



开发人员可以使用微调和检索增强生成等各种策略来修改和调整这些基线模型，以满足公司的特定需求。



值得注意的是，该技术可以使组织能够创建具有文本生成、虚拟助理支持、搜索功能、文本摘要甚至图像生成等功能的应用程序。所有这些强大的功能都包含在无服务器环境中，使客户无需管理基础设施细节。



此外， Amazon Bedrock的无服务器架构意味着其创新的生成式 AI 功能可以轻松集成到该公司所列举的其他AWS服务中。



为了实现最佳的系统检查和监督， Amazon Bedrock与监控工具Amazon CloudWatch和治理服务AWS CloudTrail联手。



然而，值得一提的是，虽然Amazon Bedrock已进入全面可用阶段，但某些功能，包括知识库、 Amazon Titan Text文本创建模型、 Stability AI的 Stable Diffusion XL 图片生成模型和代理仍处于预览演化阶段。



作为Amazon综合生成式 AI 计划的组成部分， Amazon Bedrock是企业可用来在 AWS 上创建生成式 AI 的众多工具之一。



此外，在发布全面上市公告的同时，亚马逊还透露，不久之后，客户将可以访问Meta的 Llama 2 13B 和 70B 参数模型。



人工智能领域的此类发展，包括AppMaster 、Amazon Bedrock 等平台，将成为下一波变革性和可扩展应用程序的先锋。尤其是AppMaster ，由于它能够允许客户通过可视化 BP Designer、REST API 和 WSS 端点创建可视化数据模型并建立业务流程，因此提供了令人愉悦的用户体验，并在这个low-code和no-code的先进时代中站稳了脚跟。 no-code平台。