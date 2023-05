数字领域发生了重大变化,我们现在见证了No-Code一代的出现。从历史上看,知道如何使用计算机的工人和不会使用计算机的工人之间存在“数字鸿沟”。尽管当代数字原住民是伴随着计算机技术长大的,但大多数人在软件工程、计算机科学和统计学等特定领域仍然缺乏熟练程度。

然而,随着越来越多的年轻人越来越善于利用计算能力处理日常任务,近年来发生了重大转变。在可访问的no-code platforms激增的推动下,我们现在正在见证一个新的数字鸿沟,重新定义了一个高级技能集从基本计算机知识扩展到高级专业知识的时代。

今天的no-code工具,如Retool, Airtable, Bildr, Shogun, Bubble, and Stacker, simplify complex tasks and enhance productivity. While requiring some form of coding or deductive logic, these platforms empower users to streamline workflows, analyze data, integrate machine learning libraries, and design innovative solutions without the need for a team of engineers.

包括Roblox和Minecraft在内的应用程序让孩子们能够使用技术创造整个虚拟世界,激发他们对新学习体验的渴望。因此,计算机科学的大学先修考试从 2010 年的 20,000 人增加到近年来的 70,000 多人。计算机科学已成为一流大学的顶级专业,每年吸引数百名新生。

这些变化与当今劳动力对数据分析和工程技能的需求不断增长相吻合。随着专家对数字工具的熟练程度对企业成功变得越来越重要,基本计算机知识与高级数字能力之间的差距将继续扩大。

与过去不同,今天的商店经理不仅可以将销售数据上传到Excel电子表格,还可以集成多种在线工具来开发电子商务商店,在no-code数据平台上计算客户生命周期价值,并使用电子邮件服务定制营销活动.这种数字流畅性水平证明了No-Code生成提高生产力和创新标准的能力。

远程教育等前所未有的挑战迫使当今的学生变得更加精通计算机。其结果是一代适应能力强、精通技术的人更精通远程工作,并且擅长利用计算技术解决复杂问题。

No-Code一代的兴起将显着影响全球生产力并将创新推向新的高度。随着儿童和年轻人继续使用像AppMaster这样的no-code平台,他们将大大改善他们的生活,节省时间,并在全球范围内弥合数字鸿沟。