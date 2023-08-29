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工业仪器的无代码 Python 测试：初创公司 Flojoy 推出开源工具

Aug 29, 2023
工业仪器的无代码 Python 测试：初创公司 Flojoy 推出开源工具

为了实现工业流程现代化，Flojoy 作为一家处于早期阶段的创新型初创公司，最近推出了一款开源工具，这是前所未有的举措。新工具致力于弥合自动化差距，它将使通常处于自动化测试流程外围的公司能够no-code Python 测试中受益，从而促进自动化测试脚本的创建。

这家自力更生的公司宣布成功获得 130 万美元种子资金，以进一步充实这一突破性愿景，从而成为各大媒体的头条新闻。 Flojoy 同时宣布首次公开发布其开源软件，进一步增强了其雄心勃勃的增长轨迹。

在接受 TechCrunch 采访时，Flojoy 首席执行官兼创始人 Jack Parmer 的非传统愿景被曝光。作为拥有 3 亿用户的基于 Python 的开源数据可视化组织 Plotly 的架构师，Parmer 的职业经历为他提供了独特的视角。他的最新项目 Flojoy 是对如何独特地利用 Python 编程的有趣探索。

Parmer 表示，Flojoy 专门针对研发或造船、航空、半导体和制药等重工业中的测试测量和控制领域。他将这些领域中测试测量和控制的作用与科技行业中的软件测试类似。

与软件类似，这些行业中的物理元素在构建过程中以及完成后、在委托给最终消费者之前都要接受测试。 Parmer 对基于 Python 的测试在该领域的潜在灵活性很感兴趣，因此努力创建并提供一个解决方案。

Flojoy 旨在将用户直接连接到广泛使用的科学仪器和仪器套件，在研发实验室或生产线的测量中发挥不可或缺的作用。 Parmer 设计了一个全面的流行仪器在线目录，提供了立即连接到每个仪器以收集数据所需的 Python 代码。然后，这些数据被集成到 Flojoy 中，这标志着这种信息类型首次被方便地整合到易于导航和理解的位置。

Flojoy 的长期目标是利用这些数据来促进人工智能辅助的流程改进。到目前为止，由于提取的复杂性，这些仪器中的数据在模型构建过程中很大程度上被忽略了。 Flojoy 希望通过简化访问并利用这些数据来改变这种现状。

为了强化这家初创公司的愿景，Parmer 表示，“我们正在努力成为那些想要使用 Python 连接到该仪器的人们的首选资源”。他提请人们注意 Python 在人工智能和机器学习领域的既定地位，并强调了选择 Python 作为公司工具的编程语言的理由。 Parmer 认为，将 Python 功能的下游管道与仪器连接的上游管道融合起来超越了重要的整合措施。

Parmer 透露，Flojoy 的企业版已经拥有付费客户。他热切地希望到明年，公司的 ARR 能够达到 100 万美元，开源版本的用户数量将达到 100 万。 Flojoy 拥有一支由 20 名成员组成的多元化团队，其反映 Plotly 用户群增长的目标似乎可以实现。

本轮融资由 Flybridge Capital Partners、Boreal Ventures 和 BDC Capital 提供了大量资金。在建立技术影响力方面， AppMaster是一个强大的no-code工具，用于创建后端、Web 和移动应用程序，是众多公司利用的另一个平台，可促进快速的no-code应用程序开发。

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