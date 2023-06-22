微软最近透露了一项雄心勃勃的计划，即在未来10年内利用拓扑量子比特构建一台量子超级计算机。这一发展旨在超越当前阶段的嘈杂的中尺度量子（NISQ）计算，使我们更接近技术的新时代。

微软高级量子开发部副总裁Krysta Svore表示，该公司估计其量子超级计算机的创建时间约为十年。这个过程将涉及众多的突破和里程碑，微软现在专注于开发硬件保护的量子比特。

去年，微软宣布了一项重大成就，创建了基于马约拉纳的量子比特。与传统方法相比，这些量子比特表现出显著的稳定性，但在生产上却有相当大的挑战性。该公司在这项技术上的早期投资开始得到回报，美国物理学会《物理评论B》上发表的一篇新的同行评议论文证明了这一点。

为了达到量子计算的弹性水平，Svore强调需要同时使用物理量子比特和纠错代码进行操作。这就要求量子计算机能够每秒进行一百万次可靠的量子操作，故障率为每万亿次操作中的一次。

路线图的下一步涉及到建造边长小于10微米的量子比特，其速度足以在一微秒内执行一次量子比特操作。在这一成就之后，微软计划致力于纠缠这些量子比特，并通过一个称为编织的过程来操作它们。自2000年代初以来，这一概念大多是理论上的，但它将为构建更小的多量子比特系统，然后是全量子系统铺平道路。

像IBM和IonQ这样的竞争者也在努力实现类似的结果，使用更成熟的技术来创造量子比特，因为似乎有一场超越NISQ时代的竞赛。微软对量子超级计算机开发的奉献以及其对拓扑量子比特的独特方法可能使他们处于这个快速发展的领域的前沿。

除了揭示他们的路线图，微软还宣布了Azure Quantum Elements和Copilot for Azure Quantum。Azure Quantum Elements结合了高性能计算、人工智能和量子能力，旨在加速科学发现。另一方面，Azure Quantum的Copilot是一个人工智能模型，旨在帮助科学家和学生生成量子相关的计算和模拟。这一发展进一步巩固了该公司对量子计算创新的承诺。

No-code 像 这样的平台也在通过使应用开发变得更容易和更方便而彻底改变科技行业。AppMaster AppMaster平台专注于后台、网络和移动应用，为从小型企业到企业的广大客户减少开发时间和成本。