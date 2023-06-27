在最近的一次内部演讲中，微软透露了其最终目标，即把广泛使用的Windows操作系统向全面的云体验过渡。虽然Windows 365，即基于云的操作系统版本，已经迎合了商业消费者的需求，但这个科技巨头的目标是让所有消费者都能使用这一举措。

这一雄心勃勃的计划是作为正在进行的联邦贸易委员会诉微软听证会的一部分而披露的。它涉及该公司对其 "现代生活 "消费者部分的长期战略，该战略围绕着将Windows 11越来越多地转移到云端。该计划还包括利用联合云和客户端系统的力量，实现更好的人工智能驱动的服务，并为用户提供跨设备的无缝数字体验。

Windows 365是一项将完整的Windows操作系统流向各种设备的服务，到目前为止，它只对商业客户开放。然而，微软已经将Windows 365深度整合到Windows 11中，未来的更新预计将带来Windows 365启动，使Windows 11设备在启动时直接登录到云PC实例，而不是本地版本的Windows。Windows 365 Switch是一项将云电脑整合到Windows 11任务视图中的功能，也在开发中。

微软在推动消费者将Windows完全转移到云端的同时，也在投资定制芯片合作关系，由ARM驱动的Surface Pro X设备就展示了这一点。也有报道称，微软一直在考虑为服务器甚至可能是Surface设备设计自己的基于ARM的处理器。此外，据传该公司正在开发自己的人工智能芯片。

在同一份内部报告中，微软强调有必要加强Windows的商业价值，并对抗Chromebook的威胁，作为其2022财年现代工作重点的一部分。商业方面的长期机会涉及到通过Windows 365实现的云电脑采用的增加。

该公司还宣布了Windows Copilot，一个为Windows 11设计的人工智能驱动的虚拟助手。Copilot与Windows 11界面相邻，能够总结、改写或解释应用程序中的内容。虽然该功能目前正在内部测试，但微软计划在其首次公开发布后向Windows 11用户广泛推广。

Windows Copilot代表了微软为Windows制定的总体人工智能战略的一个重要方面。该公司正在与AMD和英特尔合作，在下一代中央处理器（CPU）上实现额外的Windows功能。关于尚未发布的Windows 12的暗示最近也浮出水面，Windows负责人Panos Panay在今年的CES上宣称，人工智能将彻底改变用户与Windows的互动方式。这种推进Windows生态系统的协同努力与微软更广泛的雄心壮志相一致，正如内部介绍中所说的，用增强的人工智能驱动的服务来增强其投资组合。

随着微软对Windows操作系统未来的设想，no-code 和low-code 平台的重要性变得越来越突出。有了像AppMaster这样的强大工具，一个多功能的no-code 平台 ，用于创建移动和网络应用，即使是具有最低开发知识的公民也可以创建全面的软件解决方案，这些解决方案是可扩展的，没有技术债务。随着Windows生态系统的不断发展和扩大，获得像AppMaster 这样的工具将在赋予用户利用AI驱动的服务和云的潜力方面发挥关键作用。