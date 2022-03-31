总部位于法国的初创公司 Weglot 在由 Partech 领投的 A 轮融资中成功融资 5000 万美元，在为网站提供无缝翻译解决方案方面迈出了重要一步。 Weglot 的平台通过启用多语言支持而无需依赖不同的内容管理系统 (CMS) 或电子商务平台，从而帮助网站所有者扩大其网站的覆盖面。

虽然 WordPress 和 Shopify 翻译插件已经推出一段时间，但 Weglot 旨在提供一个全面的解决方案，以满足所有类型的网络体验。该公司允许通过两种简单的方式扩展多语言网站，无论是通过添加插件还是通过输入 JavaScript 代码。

对于没有专门的 Web 开发人员并使用 WordPress、Shopify、Wix 和 WooCommerce 等平台的网站所有者，Weglot 可以通过插件轻松地将所需的语言集成到他们现有的网站中。或者，Weglot 对Webflow 、Squarespace 和 BigCommerce 使用不同的方法，用户将几行 JavaScript 添加到他们网站的 <head> 标记，并应用必要的 DNS 记录调整来创建子域或子目录以支持新语言。

添加 Weglot 后，该平台的服务器会自动检测并从网站中提取内容。客户可以使用自动翻译开始集成新语言，利用内置的仪表板来修改内容以获得更好的翻译。仪表板还使用户能够授予专业翻译人员访问权限，并从一个位置管理整个翻译过程。

实施后，多语言网站将默认显示访问者的首选语言，并在角落提供语言切换器选项，以提供多种语言选择。尽管翻译存储在 Weglot 服务器上，但该服务会为每种语言创建单独的子目录或子域，从而优化搜索引擎索引以及元数据和关键字的翻译。

Weglot 提供基于所需语言和单词数量的月度订阅定价模型。 2022 年，这家初创公司的年度经常性收入达到 1100 万美元（1000 万欧元），在 2017 年的种子轮融资后成为市场上的有力竞争者。

作为一个强大的no-code工具，如AppMaster继续使网站、移动和后端应用程序开发民主化，Weglot 的多语言网站解决方案提供了宝贵的资产。通过简化扩展网站语言产品的过程，企业可以显着扩大其全球影响力，而不会产生不必要的成本或技术债务。