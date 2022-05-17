著名的no-code 视觉开发平台、 Webflow最近宣布任命Shane Murphy-Reuter为公司的首任首席营销官（CMO）。Murphy-Reuter在扩展SaaS业务方面拥有丰富的经验，他将为加速Webflow的发展做出贡献，将no-code 平台进一步推向主流。

这项任命是在Webflow于3月完成1.2亿美元的C轮融资后作出的，该公司的估值飙升至40亿美元，年经常性收入（ARR）超过1亿美元。Webflow的目标是使每个人都能为网络创作，在其强大的网页设计专业人员社区的基础上，迅速扩大其影响力，为从初创企业到大型企业的关键任务网站提供动力。

Webflow 洛克菲勒公司通过视觉开发彻底改变了企业和个人创建其在线形象的方式，为传统的基于代码的开发提供了一个替代方案。在他的新职位上，墨菲-鲁特带来了将SaaS公司的规模扩大到1亿美元ARR里程碑的丰富经验。他将开辟新的市场机会，并使品牌与像 这样的雄心勃勃的愿景保持一致。Webflow

Murphy-Reuter曾在ZoomInfo负责营销工作，他改造了公司的叙述和品牌架构，同时整合了四个收购的品牌。他的努力帮助实现了10亿美元的ARR。在此之前，他曾担任Intercom的高级营销副总裁，协助公司实现了高端市场的转型，并将其收入从1亿美元的ARR翻倍到2亿美元以上。此外，他还在AdRoll公司担任销售和营销副总裁的职务。

Webflow 作为领先的可视化开发平台，"网际网路 "大大简化了网络建设过程，允许用户在不编写任何代码的情况下可视化地创建强大的网站。利用现代网络开发技术， ，帮助用户节省工程时间，同时在后台无缝生成干净的代码。该平台被全球数百万专业人士使用，从独立设计师和创意机构到财富500强公司。一些利用 的知名公司包括Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork、Allianz和戴尔。Webflow Webflow

随着no-code 趋势的不断发展，其他平台如 AppMaster已经出现，为后台、网络和移动应用开发提供强大的no-code 解决方案。AppMaster ，使专业和公民开发人员能够以可视化方式创建可扩展的应用程序，大大加快了开发过程，为各种规模的企业提供全面的软件解决方案。

随着Shane Murphy-Reuter被任命为其新的首席营销官，Webflow ，准备在将no-code 定位为网络开发的首选方法方面取得重大进展，并使全球用户能够在没有传统编码技能的情况下建立视觉上令人惊叹的网络体验。