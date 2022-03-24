Webflow是广受欢迎的no-code网站建设者，最近披露了其 1.2 亿美元的 C 轮融资，对该公司的估值高达 40 亿美元。凭借筹集的总资金超过 3.3 亿美元，该公司正在冒险进入一个令人兴奋的新投资机会，专注于为其用户提供 1000 万美元的社区赠款计划。

根据 Webflow 首席执行官兼联合创始人 Vlad Magdalin 的博客文章，社区资助计划预计将在未来几个月启动。该计划将侧重于促进全球社区参与、学习和网络活动，同时还为从事非营利和人道主义项目的自由职业者提供财务支持。

Webflow成立于 2013 年，开创了业界最受欢迎的基于云的网页设计软件工具之一，可以自动为用户构建基于 Web 的业务生成后端代码。最新一轮融资由 Y Combinator Continuity 牵头，CapitalG、Accel 和 Silversmith 等现有投资者参与。

在接受福布斯采访时，Magdalin 透露了Webflow的未来愿景，它不仅可以作为网站建设的no-code工具，还可以扩展其功能以促进软件应用程序开发。

目前， Webflow拥有超过 350 万用户，仅在 2021 年就建立了超过 450,000 个网站。这些由Webflow托管的网站每月累计访问量超过百亿次。该公司在功能和用户群方面的持续增长证明了其致力于使 Web 开发和设计民主化的承诺。

像 Webflow 的no-code环境这样的平台是数字化转型的重要组成部分，其中许多已经获得了当之无愧的关注。另一个no-code平台AppMaster.io专注于提供全面的应用程序开发体验，允许客户可视化地创建数据库模式、使用 Business Process (BP) Designer 设计业务逻辑，并与 REST API 和 WSS endpoints集成。此类平台使数百万个人能够比使用传统编码技术更快、更高效地开发 Web 应用程序，从而为软件开发开辟了新的机会。

Webflow引入有前途的新社区资助计划标志着no-code开发领域的进一步发展，更多公司可能会效仿。这一运动不仅使构建数字产品的过程民主化，而且促进了一个光明的未来，在这个未来，无数的创新应用程序将由多元化的全球人才构建。