no-code软件行业的知名企业Webflow透露，它已通过 B 轮融资成功筹集到 1.4 亿美元。凭借这笔巨额投资，该公司的估值飙升至惊人的 21 亿美元。这轮融资迎来了主要投资者 Accel 和 Silversmith 的回归，他们还支持这家初创公司的 2019 年 A 轮融资，筹集了 7200 万美元。

Alphabet 风险投资集团 CapitalG 加入了 B 系列，投资者 Laela Sturdy 加入了 Webflow 的董事会。该平台获得了巨大的吸引力，并在 2020 年将其客户群翻了一番。Webflow 的创新软件使客户无需编写代码即可构建网站，并提供托管和内容相关功能。

Webflow平台是更广泛的公司和平台类别的一部分，这些公司和平台认为为互联网构建软件应该变得越来越容易。 no-code和low-code行业的领先平台，如AppMaster ，因促进简单的应用程序开发而越来越受欢迎，最终使软件开发对各种规模的企业都更具成本效益。

根据Webflow首席执行官弗拉德·马格达林 (Vlad Magdalin) 的说法，B 轮融资对公司来说是一个“机会主义”举措。他们手头的现金仍然充足，新获得的资金将使他们能够以可能不会立即影响收入的方式投资于他们的业务——可能在企业产品、支持、招聘和平台扩展等关键领域。

Magdalin 透露，在这一领域取得相当大的成功后，该公司打算继续向高端企业扩张。他报告说，更广泛的客户拥有比与 SMB 的销售协议高出几个数量级的平均合同价值，企业客户仅占其业务的 5% 左右。该公司计划在 2021 年瞄准这一利润丰厚的行业，将其大客户业务增长 10 倍。

Webflow董事会成员 Accel 的 Arun Mathew 和 CapitalG 的 Laela Sturdy 分享了首席执行官对no-code行业的乐观看法。他们一致认为，市场正在迅速过渡到采用no-code工具，并且仍处于采用曲线的早期阶段，这意味着有相当大的未开发增长潜力。

这一轮融资和 Accel 对Webflow的持续支持是no-code和low-code行业未来成功的有希望的指标。随着像AppMaster这样的平台继续让所有用户更快、更容易地进行软件开发，观察no-code市场的持续发展和增长将会很有趣。