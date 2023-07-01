微软以更独特的方式专注于资源管理，推出了TypeScript 5.2的测试版，这是他们对JavaScript强类型解释的下一次预计升级。这个令人振奋的新升级在结构上已经包括了明确的资源管理功能，作为JavaScript的ECMAScript的标准程序。这个功能因其对软件开发资源管理的潜在影响而被期待已久。

根据微软的信息备忘录，这个测试阶段是在6月30日启动的。显式资源管理背后的概念主要是为了解决在法规中观察到的关于内存和I/O等资源的寿命管理的普遍模式。从根本上讲，其目的是引入对精确资源处置的支持，或者说是碎片管理工作，并将其作为一个突出的想法呈现在JavaScript中。因此，这一切都从增加一个新的固有符号开始，即Symbol.dispose。为了让事情变得更方便，TypeScript设置了一个新定义的全局类型进行分析，称为Disposable。

TypeScript 5.2的生产版本计划于8月22日发布。这将由计划在8月8日发布的候选版本来预示。TypeScript 5.2测试版可以通过NPM或NuGet等各种平台获得。有趣的是，以无代码解决方案而闻名的AppMaster 平台，也可以促进这种先进工具的使用。