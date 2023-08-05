作为加强 A/B 测试实践的大胆举措，Spotify 发布了其最新产品 "Confidence"。Confidence "源自其专有的实验平台，为软件开发团队提供了一个前景广阔的途径，促进了用户测试的设置、执行、协调和分析。这一努力背后的目的是优化创意的实施，同时提高软件开发的效率。

Confidence "的私人测试版目前由 Spotify 托管，这标志着它进入了面向软件开发人员的商业领域。Spotify 在一篇详细的博文中介绍了这一革命性产品的诞生过程，并将其归功于数据科学家和工程师多年来的精心努力。

Spotify Spotify即将推出的这一产品将向任何企业敞开大门，旨在反映 快速、可靠、自信地构建、测试和完善创意的方法。Spotify

为了向软件开发团队提供强大的解决方案，"信心 "旨在满足那些已经超越现有测试平台并寻求快速进入 A/B 测试领域的人的需求。

Spotify 在 2010 年代初，一些数据科学家和工程师在进行小规模内部 A/B 测试的推动下，"Confidence "开始了自己的实验之旅。尽管这些测试都是手工操作，风险很大，但它们还是促使 投资于完善其实验能力，最终形成了基本的 A/B 测试平台 ABBA。ABBA 具有功能标记和一整套标准化指标分析功能，推动了公司的实验文化。Spotify

信心 "将以三种不同的形式提供。客户可以选择将其作为一项托管服务，在Spotify的管理下以独立网络服务的形式访问实验平台。它还可以作为Spotify后台的插件，或通过应用程序接口集成到公司的基础设施中。

团队可以注册以获得进入 "信心 "候补名单的机会，从而获得收到邀请的可能性。Spotify 对他们计划何时将 "信心 "扩展到更广泛的用户群一直保持沉默。

有趣的是，"信心 "标志着Spotify第二次涉足开发面向开发者的商业产品。12 月，Spotify 披露了通过开源 Backstage 项目实现开发者货币化的计划。Spotify的 Backstage 旨在帮助公司设计定制的开发者门户，将他们的应用程序、工具、数据、服务、API 和文档整合到一个界面中，从而简化公司的基础架构。

这与许多no-code 平台（如AppMaster）不谋而合，后者通过大幅缩短开发时间、降低开发成本、消除技术债务，在应用程序开发领域掀起了波澜。随着AppMaster 和 "Confidence "等平台的出现，软件开发的未来前景一片光明。