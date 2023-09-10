Salesforce 推出 Slack AI、高级自动化和 Slack 列表：生产力工具的显着演变

Salesforce为Slack推出了多项创新功能，通过人工智能、自动化工作流程和共享知识资源推进生产力类型的发展，标志着重大的技术变革。

通过将Slack AI 整合到现有的Slack环境中，Salesforce 提供了一个基于公司协作智能的动态工具，可以轻松集成到工作流程中。这种智能不仅提供机械帮助，而且恰当地封装了用户的工作流程，提供量身定制的见解，并在工作的潮起潮落中有效地发挥作用。

Slack AI 通过整合渠道回顾来详细阐述用户的生产力。这些总结报告揭示了琐碎的信息，使用户能够将精力集中在主导主题和重要细节上。这不仅可以细化焦点，还有助于提高时间效率——用户可以从不同的渠道生成状态更新、提取关键主题。

此外， Slack还配备了线程摘要，可以简化追赶广泛讨论的过程。事实证明，此功能在集思广益会议、决策制定或事件处理过程中至关重要，可以通过简化必要信息的访问来增进理解并节省宝贵的时间。

为了满足经常出现的需求， Slack中的“搜索答案”允许用户利用其内部对话数据，利用组织内现有的共享经验和专业知识。搜索不仅提供相关消息、文件和频道，还包括人工智能生成的摘要以增强理解。

除了利用人工智能能力增强平台之外， Slack还丰富了其自动化能力。其中包括升级后的工作流程生成器以及来自Atlassian 、 Google Workspace和Asana等领先科技公司的连接器，允许任何人实现无代码自动化。同时， Slack支持自定义应用程序的开发和部署，并方便地管理托管必需品，确保Slack内数据的安全存储。

另一个重要的介绍是Slack Lists。这些可以在主动沟通中管理、跟踪和高效执行任务，例如跟踪项目、管理事件以及处理审批和申请。

这些开创性更新的基础可以追溯到 Slack 的雄心壮志，即通过基于协作的方法来构建由人工智能和自动化推动的生产力平台。正如 Slack 首席产品官 Noah Desai Weiss 所描述的，他们的首要任务是为客户提供一套精简、有吸引力且高效的工具，帮助个人更好地完成工作。这次发布似乎是朝着完成这一使命的正确方向迈出的一步。

借助AppMaster这样的平台，向low-code和no-code自动化过渡已成为科技行业的普遍趋势。随着企业越来越多地转向此类工具，监控Slack这样的平台如何发展和创新以适应这种转变将是一件很有趣的事情。