Rust编程语言的最新版本，即1.70.0版，带有几个明显的更新和改进，旨在提高性能和优化开发者的体验。

这个版本的一个重要变化是引入了用于读取crates.io索引的 "稀疏 "协议。默认情况下，该协议允许在访问索引时实现显著的性能提升。因此，通往crate缓存的路径发生了变化，这就需要重新下载依赖性。此外，Rust 1.70.0为初始化共享数据提供了两种新类型：OnceCell和OnceLock。后一种类型是线程安全的变体。开发人员可以在不喜欢立即构建的情况下使用这些类型。以前，开发者依靠 "lazy_static "和 "once_cell "等板块来满足这一要求，但现在新的稳定特性使这些板块过时了。

这个版本包含的另一个稳定特性是IsTerminal，它使用 "is_terminal "方法来确定一个给定的文件描述符或句柄是否标志着一个终端或TTY。在内置实现之前，开发者需要借助于crate功能来实现同样的目的。Rust 1.70.0版本还允许对调试级别进行命名。以前，"-Cdebuginfo "编译器选项只能容纳从0到2的数字。 通过这次更新，开发者现在可以通过名称来设置调试级别："none "代表0，"limited "代表1，而 "full "代表2。

此外，还有两个额外的级别被引入："仅限行指令 "和 "仅限行表"。前者是为NVPTX剖析而设计的，而后者可以使文件名和行号的回溯使用量最小。

最后，这个版本还停止了对不稳定测试选项的支持。之前的版本允许用户选择尚未稳定的选项，这一功能仅用于夜间构建。然而，这一限制直到当前版本才正式实施。

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