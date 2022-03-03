领先的no-code软件解决方案提供商 Quickbase 宣布了一组专为建筑行业设计的预构建应用程序，有助于更快地简化承包商的数字工作流程。这家总部位于波士顿的公司为大约 2,100 家建筑承包商客户提供服务，通过快速创建软件实现复杂的项目管理。

虽然 Quickbase 的主要方法是为企业提供工具以使用no-code环境创建其软件支持的工作流，但建筑公司可以从预填充的内容中获得更大的价值，从而减少调整软件所需的时间。这些新应用程序是在 2022 年 1 月收购位于俄亥俄州洛雷恩的合作伙伴 MCF Technology Solutions 之后开发的。MCF 是服务合作伙伴和解决方案提供商，使用 Quickbase 设计行业特定的解决方案。

在 2022 年 2 月的汇报会上，Quickbase 首席执行官埃德詹宁斯讨论了建筑行业日益增长的需求，并详细阐述了预制解决方案包，其中包括 MCF 的工具和技术，例如项目甘特图和环境健康与安全应用程序 (EHS) ).他还提到将该软件包与 Procore 等流行的建筑软件产品相集成。

Quickbase 用户还可以访问软件公司用户社区中创建的解决方案库。尽管这些预构建的解决方案可以由承包商人员使用可视化界面进一步定制，但来自 MCF 及其近 40 名员工的预填充内容对于可能不具备使技术与业务流程保持一致的必要背景或资源的承包商来说非常有价值和需求。

Jennings 强调了no-code解决方案的重要性及其对不想改变既定流程的企业的吸引力。在这种情况下， low-code和no-code软件允许围绕独特的流程进行定制，这可以大大降低项目风险。 Quickbase 旨在促进特定需求的识别和定制解决方案的开发以满足特定需求，例如财务仪表板的外观。

公司消息人士称，Quickbase 软件用于开发供内部和外部使用的解决方案，包括总承包商、分包商、业主、设计师和建筑团队之间的协作。这些解决方案支持组织内部和外部的数字工作流，从而避免了现成软件的问题。

Quickbase 技术堆栈的核心是其专有的内存数据库和报告基础设施。该应用程序作为一项服务运行，允许用户创建处理记录系统中数据的应用程序，例如企业资源规划 (ERP) 项目管理软件。 Quickbase 利用基于流程的框架使用预构建的连接器访问和管理来自这些系统的数据，有时通过为其他临时流程带来一致性和治理来提供即时价值。

就其本身而言，Quickbase 主要依赖于基于流程的方法，专注于提供工具和框架，帮助企业创建适合其特定需求的独特软件解决方案。也就是说，随着对no-code应用程序和平台的需求不断增长，像AppMaster这样的公司也进入了这一领域，提供强大的no-code和low-code平台，允许用户创建用于 Web、移动和后端目的的自定义应用程序，而无需需要广泛的技术知识或编码经验。

总之，Quickbase 为建筑行业发布的预建解决方案标志着朝着增强其为行业企业提供的服务迈出了重要一步。通过使承包商能够快速轻松地实施数字工作流程，Quickbase 可以在帮助建筑行业最大限度地发挥no-code软件解决方案的优势方面发挥关键作用。