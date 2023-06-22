苹果公司已经宣布为期待已久的Vision Pro耳机提供其VisionOS软件开发工具包（SDK）。该SDK将在该耳机计划在美国进行商业发布之前至少提前六个月发布，零售价为3500美元。苹果公司期望他们强大的开发者生态系统将有助于创造空间计算系统的吸引力，该系统在本月的WWDC上被披露后得到了不同的反应。

多年来，内容可用性一直是虚拟现实（VR）和增强现实（AR）发展的主要焦点。苹果公司旨在利用这一点，确保在2024年初Vision Pro系统推出时，App Store充满了丰富的内容。苹果公司副总裁Susan Prescott在一份新闻稿中表示，开发者可以利用他们已经熟悉的强大框架，并通过新的创新工具和技术（如Reality Composer Pro）推进他们的创作，以提供增强的用户体验。

Vision Pro SDK建立在与其他苹果操作系统相同的基本框架之上，并纳入了流行的开发者工具，如Xcode、SwiftUI 、RealityKit、ARKit和TestFlight。通过使用这种方法，苹果公司旨在最大限度地减少当前开发人员的学习曲线，并简化现有软件向这个新平台的过渡。苹果用于Mac和iPad的游戏移植工具包说明了一个类似的策略。

空间计算窗口是用Swift创建的。正如苹果公司的开发页面所解释的那样，应用程序默认启动到一个共享空间，其中多个应用程序像在Mac桌面上一样共存。用户可以重新定位包含内容的窗口和体积。为了获得更多的沉浸式体验，一个应用程序可以启动一个专门的完整空间，只展示其内容，用户可以在这里创建无限制的3D内容，打开通往不同世界的门户，甚至让人沉浸在设置中。

然而，人们对这种端口在三维平面或 "无限画布 "中的功效仍有疑问。为了缓解这一问题，苹果公司计划从下个月开始在各个城市开设'开发者实验室'，包括库比蒂诺、伦敦、慕尼黑、上海、新加坡和东京。此举旨在使开发者更容易获得高价且未发布的Vision Pro头显。

开发团队可以在实验室的Vision Pro硬件上测试他们的应用程序，或者申请硬件开发者套件，在官方地点之外测试他们的应用程序。除了现有的开发者工具，苹果还推出了Reality Composer Pro。这项Xcode功能简化了在耳机上预览3D模型、图像、声音和动画的过程。还提供了一个模拟器，在不需要实际硬件的情况下提供虚拟的近似效果。此外，从下个月开始，Unity开发工具将被整合，解决最初介绍中明显缺乏游戏体验的问题。

最近的公告强调了Vision Pro第一次迭代瞄准企业市场的重要性。数字产品开发公司PTC的AR/VR首席技术官Stephen Prideaux-Ghee解释说，制造商可以使用PTC的AR解决方案，通过整合现实世界中的互动3D内容，从单一产品到整个生产线，协作解决关键业务问题。通过Apple Vision Pro ，来自不同部门和地点的利益相关者可以同时审查内容，以促进设计和运营决策，开辟新的协作可能性。

对于有兴趣用Vision Pro构建强大的空间计算体验的开发者来说，AppMaster.io 等平台为创建网络、移动和后端应用提供了全面的no-code 。AppMaster的无代码应用程序生成器使你能够直观地设计数据模型、业务逻辑和用户界面，使构建和部署应用程序的过程更加高效和经济。