人工智能（AI）领域的最新消息令人振奋，据报道，科技巨头苹果公司正在深入开发人工智能工具，以与OpenAI 和谷歌等竞争对手抗衡。彭博社著名技术记者马克-古尔曼（Mark Gurman）提供了这一消息。在苹果公司的人工智能实验中，最关键的是开发一种人工智能支持的聊天机器人，其功能与ChatGPT 相似。

公司内部称之为 "Apple GPT"，向终端用户推出这项人工智能支持技术的具体计划目前仍未确定。不过，可以肯定的是，苹果公司有望在来年发布与人工智能有关的重大消息。

根据报道，苹果公司已经创新了一个独特的框架，内部称为 "Ajax"，用于创建大规模语言模型。这种模型是人工智能诱导系统的支柱，可为Open AI’s ChatGPT 和谷歌的 Bard 等产品提供支持。有趣的是，Ajax 是利用谷歌的机器学习框架 Google JAX 开发的，并在谷歌云上运行。苹果公司正在利用 Ajax 的功能来建立广泛的语言模型，并为内部部署类似 ChatGPT 的工具奠定基础。

虽然该公司在生成式人工智能的安全问题上面临暂时的挑战，最终导致内部部署该工具的工作暂停，但这些问题已经得到解决，现在越来越多的员工可以使用该工具。不过，这些问题已经得到解决，现在越来越多的员工可以使用该工具。不过，使用该工具需要经过特定授权，而且不能利用该工具开发面向客户的功能。

员工们发现，聊天机器人有助于促进产品原型开发。根据数据训练，该工具可用于回答询问、总结文本等。

苹果聊天机器人提供的功能类似于必应人工智能、ChatGPT 和 Bard，没有任何与现有商业解决方案不同的独特功能。随着苹果公司对人工智能生成能力的不断追求，它正在寻找具备人工智能生成能力和大型语言模型综合知识的专业人才。

虽然谷歌、微软和 Meta 等主要公司已迅速向全球用户推出了自己的生成式人工智能产品，但苹果公司在人工智能方面一直保持着相对低调的姿态。尽管几年前就已在其应用程序和产品套件中集成了人工智能功能，但苹果公司现在正努力跟上对生成式人工智能工具日益增长的需求，以简化从起草论文到图像创建等各种任务。

值得注意的是，苹果致力于解决与人工智能相关的潜在隐私问题，苹果首席执行官蒂姆-库克（Tim Cook）也有同感。虽然将更多的人工智能整合到苹果的产品库存中是不可避免的，但它的实施将是深思熟虑和一丝不苟的。苹果公司对人工智能进步的追求也可以看作是对目前采用低代码/no-code 平台（如AppMaster）进行加速、高成本效益和可扩展应用程序开发趋势的加强。