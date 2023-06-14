随着生成式人工智能领域的竞争日益激烈，OpenAI通过加强其文本生成模型和降低其价格保持领先地位。该公司推出了GPT-3.5-turbo和GPT-4的新版本，这是其尖端的文本生成人工智能模型，新增加了功能调用的功能。

功能调用允许开发者向GPT-3.5-turbo和GPT-4概述编程功能，GPT-4通过生成执行指定功能的代码做出响应。正如OpenAI的博文所解释的那样，这一创新功能可以创建聊天机器人，使用外部工具来回答问题，进行自然语言到数据库查询的转换，并从文本中提取结构化数据。这些模型旨在检测对函数调用的需求，并返回遵守函数签名的JSON数据结构，确保更准确和结构化的信息。

除了函数调用，OpenAI还推出了GPT-3.5-turbo的更新版本，其特点是极大地扩展了上下文窗口。上下文窗口以代币为单位，代表了模型在生成任何后续文本之前所考虑的文本量。上下文窗口较小的模型可能难以回忆起最近的对话内容，从而导致偏离主题的回应。最新的GPT-3.5-turbo迭代提供的上下文长度比其前身大四倍（16,000个令牌），价格是其两倍--每1000个输入令牌0.003美元，每1000个输出令牌0.004美元。OpenAI强调，这个模型有能力在一个实例中摄取大约20页的文本。然而，它没有达到人工智能初创公司Anthropic的旗舰模型，据说它可以一次处理数百页。OpenAI正在测试一个具有32,000个令牌的GPT-4版本，尽管是有限的版本。

对于开发者来说，更多的好消息是，OpenAI还将原来的GPT-3.5涡轮模型的定价降低了25%。现在的成本是每1000个输入令牌0.0015美元，每1000个输出令牌0.002美元，这相当于每美元大约有700页。此外，该公司还将流行的文本嵌入模型text-embedding-ada-002的价格降低了75%。新的定价为每1,000个代币0.0001美元。文本嵌入被用来衡量文本字符串之间的关联性，在搜索和推荐系统中得到应用。OpenAI将此次降价归功于其系统效率的提高。

OpenAI的未来战略似乎集中于对其现有模型的增量更新，而不是从头开始开发新的大规模模型。OpenAI首席执行官Sam Altman最近在经济时报会议上表示，该公司还没有开始培训GPT-4的继任者，这意味着其目前的模型仍有大量的工作和完善。

有了像AppMaster.io这样强大的no-code 工具，允许用户轻松地创建后台、网络和移动应用程序，OpenAI的GPT-3.5-turbo和GPT-4等改进的人工智能解决方案的整合可以在快速发展的技术领域提供更多的用户体验。