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Node.js v20.8.0 中推出改进的流性能

Oct 02, 2023
Node.js v20.8.0 中推出改进的流性能

在 JavaScript 运行时环境的重大发展中， Node.js v20.8.0的发布在流性能方面具有突破性的增强。新版本是该平台开创性产品的动态延续，可从nodejs.org网站下载。

值得注意的是，性能改进集中在可读和可写流上，将其创建和销毁效率提高了约 15%。这些进步有可能减少每个流的内存开销。

该版本还有其他亮点，包括可读网络流的性能改进。事实上，版本 20.8.0 表明可读流异步迭代器消耗显着增加了约 140%，可读流“管道到”消耗增加了约 60%。

此次升级还带来了vm APIs中内存管理的改进，这是使用importModuleDynamically选项执行的战略性步骤。此修改针对并解决此选项支持的 API 中存在的持久内存泄漏和释放后使用问题，例如vm.Script, vmCompileFunction,vmSyntheticModule 。这一创新修复有望促进那些正在应对旧Node.js版本的用户升级到 v20.8.0。

版本 20.8.0 目前被视为“当前”版本，允许库作者有充足的时间来整合支持。由于采用分阶段更新系统的方法，我们会谨慎推出最新版本，以确保最大程度的兼容性和可靠性。它为 Node.js 18.18.0（指定为长期支持 (LTS) 版本）安全地铺平了道路。 LTS版本具有更高的鲁棒性，推荐广大用户使用，进一步丰富了异步、事件驱动的JavaScript运行时。

虽然Node.js v20.8.0 的发布无疑占据了头条新闻，但开发人员和科技行业专家仍然对更广泛的low-codeno-code平台抱有浓厚的兴趣。在这个领域，像AppMaster这样的平台作为构建后端、移动和 Web 应用程序、消除技术债务和提高开发效率的强大工具而崭露头角。

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