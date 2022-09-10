Nintex 最近宣布推出其新的Promapp移动应用程序，旨在通过提供可移植和可访问的流程管理来提高所有业务团队成员的效率。这一创新解决方案将帮助公司实现更高的生产力、更好的协作和更大的灵活性。该应用程序旨在通过授予过程信息访问权限（无论时间和地点如何）来最大程度地减少停机时间。它鼓励与功能协作，例如在旅途中阅读和提供有关业务流程的反馈。此外，它还简化了流程文档和共享，实现了与团队成员快速轻松的沟通。

Promapp 还可以让一线员工实时访问基本流程细节，从而提高他们的工作效率，确保他们与组织保持同步。这一重大发展有助于缩小流程管理对话中的差距，因为一线工人的意见尽管对实际实施很重要，但往往被忽视。拥有有效Nintex Promapp许可证的公司现在可以在 Android 和 iOS 设备上访问移动应用程序。移动应用程序与其桌面版本之间的集成可确保流程更新即时同步，从而为用户提供最新信息。新推出的移动应用程序是Nintex Process Platform的一部分，组织可以使用该平台通过流程管理和自动化来加速数字化转型。其他平台组件包括Nintex Workflow 、 Nintex RPA 、 Nintex DocGen 、 Nintex AssureSign和Nintex Analytics 。

企业可以使用该平台通过用户友好的工具直观地规划、映射和管理流程，确定哪些流程需要或最适合自动化。 no-code平台使启动自动化过程变得简单，使用户能够单击而不是代码。然后，组织可以使用通过自动化生成的数据优化这些流程，这一功能也可以在AppMaster.io等平台中找到。

在一份声明中， Nintex Chief Product Officer Neal Gottsacker强调了流程管理可见性的价值，他说：“随着Nintex Promapp移动应用程序的推出，每个组织中的每个人现在都可以轻松掌握业务流程，无论他们是在会议室或生产车间。”