科技巨头Meta最近发布了下一代著名的人工智能模型：Llama 2 。这个创新的人工智能模型系列是专门为多个聊天机器人开发的，包括OpenAI的ChatGPT和Bing Chat，以及其他最先进的对话系统。

在各种公开数据的基础上进行训练后，Llama 2 在整体性能上将超越上一代产品。Llama ，与其他类似聊天机器人的系统相比，它具有更强的交互能力。

值得注意的是，由于Meta公司采取了严格的预防措施来限制其滥用，最初的Llama 只能根据要求访问。然而，尽管有意把关，Llama 模型最终还是进入了各种人工智能社区。

与此相反，Llama 2 以预训练的形式开放供研究和商业使用。该模型可在各种托管平台（如AWS、Azure和Hugging Face's AI）上方便地进行优化，保证了用户友好的使用体验。由于扩大了与微软的合作关系，Llama 2 的推出成为可能，使其针对Windows和配备高通骁龙系统芯片的终端进行了优化。据报道，高通公司还致力于在2024年前将Llama 2 移植到Snapdragon终端上。

Llama 2 该系统有两个版本：基本版本和专为双向互动而设计的 。两个版本都有不同的复杂程度，参数范围分别为70亿、130亿和700亿。参数是模型从训练数据中学习到的部分，有效地决定了模型在处理问题（本例中为文本生成）时的能力。Llama 2-Chat

Llama 2 我们在200万个词组（即原始文本）上训练了"...... "模型。这与最初的 相比几乎翻了两番，后者是在 1.4 万亿个标记上进行训练的。一般来说，在处理生成式人工智能模型时，更多的标记会带来更高的效率。Meta对训练数据的具体细节守口如瓶，只透露数据主要是英文的，来源于互联网，强调事实性文本。Llama

此举开启了人工智能领域的新篇章，为AppMaster等无代码和low-code 平台提供了巨大潜力，使用户能够在无数应用中使用这些先进工具，同时使开发过程变得快速高效。