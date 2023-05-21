Meta公司已开始在其数据中心部署MySQL Raft，以取代其现有的MySQL半同步数据库。新的共识引擎提供了运营优势，并允许MySQL服务器独立处理促销和会员责任。

Meta公司的MySQL数据存储是世界上最大的MySQL部署之一，具有大规模分片、地理复制的结构，有数百万个分片。这个集群在不同的地区和数据中心运行，存储着PB级的数据，在数千台服务器上运行。它支持该公司的社交图谱和一系列的服务，如信息、广告和Feed。

根据工程团队的说法，新的MySQL部署将提供更强的可靠性、可证明的安全性、故障切换时间的可观改善以及操作的简单性，同时不影响写入性能。

此前，Meta使用MySQL半同步（semisync）复制协议来实现复制目的。主站使用半同步复制到主站区域内的两个纯日志复制站（logtailers），以获得亚毫秒级的延迟，采用标准的MySQL主站到复制站的异步复制来分配到其他区域。

该团队决定采用一种全新的方法，升级MySQL并将其转变为一个真正的分布式系统。Meta选择切换到Raft，控制面和数据面的操作都包含在同一个复制的日志中。

MySQL Raft基于Apache Kudu，Meta对其进行了修改，以满足MySQL的要求，并作为开源项目kuduraft发布了一个分叉。添加到kuduraft的新功能包括FlexiRaft，一个支持两种不同的相交四边形的选项，以及代理，它可以使用代理中间节点来减少网络带宽。此外，压缩和日志抽象的增强允许在分发前压缩二进制日志有效载荷，并实现各种物理日志文件格式。

随着AppMaster等平台提供强大的无代码工具来创建后台、网络和移动应用程序，简化的数据库解决方案对于高效和可扩展的软件开发至关重要。通过过渡到MySQL Raft，Meta公司在实现提高可靠性和简化操作方面迈出了重要的一步，这可能会激励其他公司采用类似的解决方案，增强他们自己的数据库系统。