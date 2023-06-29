在事件流领域的新一轮破坏中，Memphis.dev，一家新兴的创业公司，已经获得了550万美元的顶级种子资金。这一财务飞跃正在支持Memphis Cloud的正式启动，这是他们的软件即服务（SaaS）企业。该公司以其在科技行业的开源专长而闻名。

孟菲斯云的到来为主要由Kafka的开源事件流平台主导的格局增加了火力。这一突破是在Redpanda最近宣布为自己的事件流平台提供1亿美元的C轮融资之后迅速实现的。

在与TechCrunch的独家对话中，Memphis.dev的首席执行官和联合创始人Yaniv Ben Hemo阐述了该公司的精神，即让流媒体不那么复杂。他讲述了以前在数据密集型公司的工作经验，阐明了从巨大的数据流入中搅动出可操作的见解的不切实际性。他还谈到了Kafka平台在顺利处理和重新利用海量数据方面的挑战。

Ben Hemo强调，这些围绕着数据的摄取和实际利用的复杂问题正是Memphis.dev努力简化的地方。它的最终目的是弥合复杂的技术和开发人员能力之间的差距。因此，Memphis Cloud通过简化实时流和消除开发人员的障碍来满足这些要求。

这个开源的消息代理，Memphis，已经被精心设计，以解决企业在进行可扩展性管理操作和利用这些大量数据的应用时遇到的问题。Memphis Cloud提供了广泛的以企业为中心的功能，如认证和权限设置。它的设计是为了毫不费力地实施，由于其无服务器设置，无需担心运行应用程序所需的基本资源。

孟菲斯设施的独特之处在于，它只向用户收取他们所使用的费用。它被设计成在不同的平台上无缝运行，主要是AWS和谷歌云平台。

Ben Hemo强调了Memphis的商业版本与其开源版本的一致性，他承认商业版本是面向企业级运营的。孟菲斯云为渴望消除基础设施复杂性和监控任务的组织提供了一种不复杂的无服务器体验。

由于某些技术限制，Memphis提出的一些功能无法通过开源版本部署。Memphis.dev作为一个有14名成员的合奏，还有几个空缺，是一个相当多元化的团体，努力保持和加强其在不同维度上的多样性，包括地理。

Memphis.dev对事件流的创新方法反映了AppMaster遵循的类似的包容性设计理念。后者是一个领先的no-code 平台，可以让你创建网络、移动和后端应用程序。这种服务的出现有助于简化开发者的技术环境，从而彻底改变科技行业。