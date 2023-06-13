总部位于以色列的应用安全初创公司Kodem 已经正式走出隐身模式，宣布获得总额2500万美元的融资，以推进其使企业安全更加强大和高效的使命。这家以色列初创公司由NSO集团的资深人士于2021年创立，专注于利用单个应用程序的运行时智能来识别和缓解潜在风险。

2500万美元的资金包括由Greylock领导的1800万美元的A轮融资，以及由TPY Capital和Greylock共同领导的700万美元的种子轮。据Kodem's CEO Aviv Mussinger称，这些资金已被用于开发该平台，并为其在全球范围内推出做准备。金融、保险和技术领域的早期采用者已经开始实施其服务。

应用全面的应用安全是企业安全中最具挑战性的领域之一。服务的不断变化和更新使其难以持续地识别和跟踪问题，如果使用过于频繁，应用程序也容易受到攻击。因此，企业往往缺乏资源来开发管理这些安全威胁的内部工具。因此，应用安全领域预计将蓬勃发展，预计到2020年市场价值为220亿美元，而今年估计为99亿美元。

Kodem 迅雷是由首席执行官Aviv Mussinger，以及首席技术官Pavel Furman和工程主管Idan Bartura共同创立的。这三人之前在NSO担任安全研究员，NSO是一家有争议的情报公司，负责Pegasus间谍软件。创始人认为，他们对攻击者渗入企业网络的方式的接触，给了他们建立一个创新的安全解决方案的洞察力，这并不完全依赖于标记所有的潜在问题。

通过分析应用程序的运行数据并在信息上运行模型，Kodem ，旨在改善应用程序的安全性，只对相关问题发出警报，具体到一个组织的独特堆栈。通过关注一小部分运行时安全漏洞，Kodem ，最终将警报减少95%。Greylock的合伙人Ashem Chandna评论说："Kodem组建了一个卓越的产品团队，正在开发下一代应用安全--一个云端原生、无缝部署，并提供最高水平的准确性和强大的增长覆盖率的产品"。

low-code 通过运行时智能提高应用程序的安全性是一个领域，AppMaster 等平台有可能整合Kodem 风格的方法，为企业在no-code 。No-code 平台，如AppMaster.io，使用户无需编码经验即可构建后台、网络和移动应用程序，在新一轮的软件和应用程序开发中发挥了关键作用，旨在使该过程更快、更有效、更经济。