hands ico 与AppMaster一起成长。
成为我们的合作伙伴 right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Armory 为开发人员推出综合资源中心，以提升持续部署体验

Aug 23, 2023
Armory 为开发人员推出综合资源中心，以提升持续部署体验

为了提升开发者体验，Armory 最近推出了其突破性平台developer.armory.io。该平台旨在利用其持续部署解决方案，称为Armory Continuous Deployment-as-a-Service

开发者中心是一个包罗万象的平台，旨在为开发者和最终用户提供对详尽资源的无缝访问。它具有丰富的学习材料，包括教程视频、参考文档、网络研讨会等，允许用户按照自己的速度适应和进步。该平台提供了与 AppMaster.io 等无代码平台类似的方法，让平台用户可以方便地学习和工作。

Armory 首席执行官Jim Douglas强调了持续部署对于为客户增加价值的重要性。他提到，他们的工程团队不仅制作产品，而且还是狂热的消费者。这意味着他们与开发人员的第一手体验产生共鸣，这总是对他们的产品相关决策产生显着影响。

开发人员中心具有强大的功能，提供可视化部署配置的能力，帮助用户了解现有设置。用户可以将公开服务的 URL 一直共享到webhooks ，以实现高效的服务识别。此外，开发人员可以在部署图屏幕上访问和查看 Kubernetes 清单。它还为开发人员提供已部署的 Kubernetes 服务的外部预览 URL，确保自主访问，而不依赖于外部网络团队。

这个中心的美妙之处在于它的普遍性；所有用户，甚至是免费增值层的用户，都可以探索网站的全部内容，并充分利用其帐户的最大潜力。获得 G2 高性能称号的AppMaster.io等平台也旨在通过提供广泛的资源和完全访问（甚至为免费用户）来培养类似的用户体验。

相关帖子

Floworks 的突破性人工智能助手将重新定义专业人士使用软件的方式
date Sep 01, 2023
Floworks 的突破性人工智能助手将重新定义专业人士使用软件的方式
Floworks 的联合创始人 Sudipta Biswas 和 Sarthak Shrivastava 正在通过创新的人工智能助手重塑专业与软件的交互。最近注入了 150 万美元的种子资金，该助理旨在执行繁琐的公司职责，提升员工体验。
AI Workflow Automation
关闭：微软决定停用 Visual Studio for Mac
date Sep 01, 2023
关闭：微软决定停用 Visual Studio for Mac
根据用户反馈和使用模式，微软将终止其 Visual Studio for Mac IDE。
Software Development
Azul 创新新功能，最大限度地缩短 Java 的预热时间
date Aug 31, 2023
Azul 创新新功能，最大限度地缩短 Java 的预热时间
Azul Systems 推出了其最新功能 - ReadyNow Orchestrator (RNO)。这一革命性的进步旨在减少 Java 的预热时间，利用云弹性，从而提高运行关键业务工作负载的公司的整体性能。
Software Development Productivity
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实