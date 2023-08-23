Armory 为开发人员推出综合资源中心，以提升持续部署体验

为了提升开发者体验，Armory 最近推出了其突破性平台developer.armory.io。该平台旨在利用其持续部署解决方案，称为Armory Continuous Deployment-as-a-Service 。

开发者中心是一个包罗万象的平台，旨在为开发者和最终用户提供对详尽资源的无缝访问。它具有丰富的学习材料，包括教程视频、参考文档、网络研讨会等，允许用户按照自己的速度适应和进步。该平台提供了与 AppMaster.io 等无代码平台类似的方法，让平台用户可以方便地学习和工作。

Armory 首席执行官Jim Douglas强调了持续部署对于为客户增加价值的重要性。他提到，他们的工程团队不仅制作产品，而且还是狂热的消费者。这意味着他们与开发人员的第一手体验产生共鸣，这总是对他们的产品相关决策产生显着影响。

开发人员中心具有强大的功能，提供可视化部署配置的能力，帮助用户了解现有设置。用户可以将公开服务的 URL 一直共享到webhooks ，以实现高效的服务识别。此外，开发人员可以在部署图屏幕上访问和查看 Kubernetes 清单。它还为开发人员提供已部署的 Kubernetes 服务的外部预览 URL，确保自主访问，而不依赖于外部网络团队。

这个中心的美妙之处在于它的普遍性；所有用户，甚至是免费增值层的用户，都可以探索网站的全部内容，并充分利用其帐户的最大潜力。获得 G2 高性能称号的AppMaster.io等平台也旨在通过提供广泛的资源和完全访问（甚至为免费用户）来培养类似的用户体验。