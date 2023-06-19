随着Reddit和Twitter等平台热闹的生态系统经历了影响第三方客户端开发者的规则变化，Mastodon生态系统继续扩大。最新进入这一领域的应用是Radiant，一个由独立开发者Jake Nelson创建的简单而实用的iOS客户端。Radiant通过优先考虑用户友好的体验和简单性在人群中脱颖而出。

其他的iOS客户端，如Ivory、Mammoth和Woolly，都是在Twitter平台变得越来越不友好之后，由离开Twitter的开发者所创造。然而，考虑到尼尔森的开发组合之前在这个领域缺乏任何经验，他进入社交媒体应用市场是出乎意料的。他以前的工作包括为Safari浏览器创建一个cookie拦截器，为数字钱包创建一个条码扫描器，以及通过他的公司Small Colossus创建一个文字游戏。

尼尔森透露，他开发Radiant的动机是在他转向去中心化的社交网络之后，缺乏令人满意的Mastodon应用程序。在解释他的理由时，他分享了他对Twitter Blue和算法改变对他的饲料的负面影响的失望。当许多iOS社区的人迁移到Mastodon时，Nelson也跟着迁移，但无法找到符合他需求的iOS应用程序。

Radiant允许用户登录他们现有的Mastodon账户或在建议的服务器上创建新账户。发布选项包括投票、高质量媒体、多语言支持和一个线程创建工具。此外，该应用程序还包含了一些用户友好的功能，如过滤掉重复的或以前看到的助推，显示或隐藏助推和收藏计数，在回访的账户的个人资料图片周围显示一个环，并提供高级帖子过滤选项。

在Mastodon上发现要关注的人仍然是一个挑战，但Radiant通过提供基于用户现有连接和互动的推荐来解决这个问题。尼尔森提到，该应用的推荐功能、趋势标签和热门文章都取决于用户账户存在的实例。他的目标是挖掘更大的实例，最终从这些服务器中纳入趋势性的话题。

虽然Radiant的功能似乎与其他流行的Mastodon客户端重叠，但其独特的设计和可定制的界面使其与众不同。该应用目前主要面向Mastodon的老用户，但尼尔森设想最终能让新用户通过Radiant发现并加入分散的社交媒体生态系统。

Radiant是免费提供的，包括大部分功能。如果每月支付1.99美元，用户可以使用高级账户，提供自定义主题和图标、推送通知和多账户支持。

近年来，Twitter通过改变其API规则驱逐了第三方客户，而Reddit似乎也在走类似的道路。尼尔森表示相信Mastodon对其开源性质的承诺，并表示它将继续保持网络的可访问性，与Reddit和Twitter不同。

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