Meta公司最近宣布在Instagram上全球推出频道功能，让更多人能够使用该平台的广播功能。此前，该功能只针对特定的创作者和用户，使他们能够与他们的粉丝分享一对多的信息。

Meta公司创始人兼CEO马克-扎克伯格在他的个人频道上分享了这一消息，强调了各种建议，如国际板球理事会（ICC）、导演Karen X. Cheng、影响者Michael Le和艺术家Daniel Arsham。Instagram在2月份首次推出了频道功能，随后在5月份增加了合作者支持，扎克伯格和Instagram负责人Adam Mosseri在该平台上进行了讨论。

要加入一个频道，用户可以导航到应用程序的直接信息（DM）部分，浏览 "建议频道 "列表。据Instagram称，这些建议是根据用户的兴趣、与创作者的互动以及平台上的整体活动产生的。用户还可以在DM部分搜索特定的广播频道。

Meta目前正在测试新功能，以改善频道体验，包括对追随者的问题提示和用户收件箱内的专用频道标签。还在探索为创作者提供更多工具，如为频道设置有效期和时间，添加版主管理成员，以及通过故事分享链接或预览。

本月早些时候，Meta公司在WhatsApp上推出了频道功能，最初是在哥伦比亚和新加坡选择合作伙伴。WhatsApp频道的主要重点是为当地和全球当局和机构提供一种在更大范围内与个人联系的手段。

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Meta公司在Instagram上扩展频道功能，清楚地表明该公司致力于加强其平台上的交流和参与。随着越来越多的用户和创作者获得这些广播工具，看到他们的体验和互动在数字空间中如何演变和发展将是非常有趣的。