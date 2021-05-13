最近， IFTTT用户一直在报告反复出现断开连接的问题，尤其是WordPress等服务。断开连接需要不断的手动重新连接，即使用户的网站和设备运行正常。可以找到越来越多的评论、推文和讨论来解决这些确切的问题，并加入我们一些工作人员的经验。

对于那些依赖IFTTT在其网站和其他服务上自动执行任务的人来说，这可能会非常令人沮丧。那么，可以做些什么来解决这些经常断开的问题呢？以下是一些可能需要采取的故障排除步骤。

1.确认您的网站和设备的连接性

首先，确保您的网站和设备确实已连接并且没有连接问题。通常，断开连接仅在IFTTT无法连接到相关网站或设备时发生。快速检查可以确认一切是否在线并正常工作，尤其是在其他服务和工具正常运行的情况下。

2.清除WordPress网站上的缓存

如果您使用的是WordPress ，如果您正在使用缓存插件，那么清除缓存可能会有所帮助。尽管很少发生，但缓存冲突可能会导致断开连接问题。

3.联系IFTTT寻求帮助

最后一步是联系IFTTT寻求帮助。作为一个尚未在公司状态页面上解决的普遍问题（在撰写本文时），他们可能没有意识到这个问题。加入社交媒体、 Reddit或其他平台上的讨论有助于引起公司的注意，可能导致更广泛的调查并最终找到解决方案。

随着AppMaster等no-code平台的兴起，用户开始期待跨多个服务的无缝集成和流畅操作。然而，偶尔会出现一些问题——比如最近在IFTTT中遇到的断开连接。通过上述步骤，用户可以尝试自行解决问题并通知公司，以便更迅速有效地解决问题。

AppMaster 的no-code平台提供了一种替代方案，无需编码知识即可提供后端、Web 和移动应用程序开发。这使个人和企业都能够创建全面且可扩展的软件解决方案，这些解决方案可以轻松地与各种服务集成。随着无代码/ low-code行业的不断发展，像IFTTT和AppMaster这样的平台有可能为不同的用例提供更加无缝和强大的解决方案。