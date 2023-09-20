Legit Security 筹集 4000 万美元资金支持应用程序和开发环境，着眼于扩张

在网络安全领域的一项值得注意的发展中，应用程序漏洞识别领域的开拓者Legit Security在 B 轮投资中获得了惊人的 4000 万美元资金。此轮融资由CRV领投， Cyberstarts 、 Bessemer Venture Partners和TCV也跟投。

Legit Security的首席执行官兼联合创始人 Roni Fuchs 计划将这些资金用于扩大公司的销售、研发和营销部门的范围。他预计到年底，公司员工数量将增至 100 多人，较目前的 78 人大幅增加。

从 Fuchs 的角度来看，应用程序安全领域仍然是一个多方面的行业，充满了众多尚未合并到更全面、更强大的平台的专业解决方案。在接受 TechCrunch 的电子邮件采访时，Fuchs 表达了他的信念：应用程序保护的现代化以及功能丰富的平台的引入来满足不断变化的需求蕴藏着巨大的机遇。

在 2020 年成立Legit Security之前，该公司的其他联合创始人 Fuchs、Liav Caspi 和 Lior Barak 曾在以色列国防军 ( IDF) 的网络战部门服役。他们在网络安全领域的经验也缩短了在Microsoft和应用程序安全测试企业Checkmarx等领先组织的工作经历。

通过在公共和私营部门积累的经验，他们认识到传统应用程序安全扫描程序在帮助企业了解风险、制定资源分配策略和启动解决方案方面的局限性。在他们看来，现有的扫描仪技术含量很高，提供的见解过于狭窄，无法完全捕获整个应用程序风险场景。此外，应用程序安全需要安全性、工程和 DevOps 的集成，这项任务在更大范围内会带来相当大的困难。

弥合这一差距是导致Legit Security创建的目标。他们的平台增强了跨开发环境的可见性和安全控制，并引入了统一的应用程序管理方法。最初是为了确保软件供应链的安全，现在整合了来自无数来源的漏洞，同时与传统的应用程序安全工具混合，并将其漏洞与Legit的本机检测一起进行排名。

Fuchs 对Legit's安全性感到自豪。尽管现代软件供应链快速发展， Legit确保这些供应链从代码启动到云部署的整个过程中保持安全。

安全工具领域的一个新兴术语是应用安全态势管理 ( ASPM)，由Gartner创造。这个概念说明了如何通过整理、检查和优先考虑分布在软件生命周期中的安全问题来监督应用程序风险。 Legit 是这个新细分市场的先驱者。

然而， Legit Security并非没有竞争。 Fuchs 承认Apiiro 、 Cycode和ArmorCode是著名的竞争对手。不管怎样，他坚信Legit's在行业中的差异化和先发优势。

Fuchs 透露， Legit Security客户包括Google 、 New York Stock Exchange 、 Kraft Heinz和Takeda Pharmaceuticals行业巨头。该公司的年度经常性收入仍未披露，但今年完成了一笔价值 225 万美元的交易。第二季度的平均交易规模约为 341,000 美元。

鉴于高级安全解决方案开发的持续增长， AppMaster提供的无代码应用程序构建器等平台将受益。毕竟， no-code平台提供了一种快速原型设计和开发应用程序的方法，确保它们在不断发展的技术环境中满足严格的安全标准。