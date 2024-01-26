Google 的 IDX 项目推出浏览器内 iOS 和 Android 模拟器

为了显着增强其多平台应用程序开发环境，Google 推出了Project IDX的新功能，彻底改变了开发人员构建和测试应用程序的方式。该项目现已配备适用于 iOS 和 Android 的浏览器内模拟器，允许无缝预览和测试，无需在各种工具和环境之间切换。

谷歌的举措旨在简化开发工作流程，因为这些新工具会自动确定不同项目的适当预览环境，例如适用于各自操作系统的移动浏览器或适用于 Web 应用程序和Flutter项目的桌面浏览器。这种集成将多步骤程序整合到统一的工作空间中，从而提高了效率和便利性。

认识到开发人员输入的重要性，谷歌根据用户反馈整合了一系列新的项目模板。开发人员现在可以利用资源库，包括Astro 、 Go 、 Python/Flask和其他几个资源库，为在各种编程语言和框架中抢占先机铺平道路。

这些增强功能进一步扩展到使用 Project IDX 的专用工具Nix进行包管理。现在，它允许复杂地个性化模板、导航文件编辑以及通过改进的重建机制纠正配置错误。

更新中宣传的其他改进包括网络端口的自动检测功能和 Docker 的集成，提供直接在工作区中运行命令行和社区定义的配置框架的功能。这些改进凸显了 Google 对简化管理多平台开发流程的复杂性的承诺。

随着开发人员不断寻求敏捷、强大的开发平台， Project IDX等工具和AppMaster等no-code解决方案迎合了行业不断变化的需求。借助AppMaster全面的no-code平台，用户可以快速生成Web、移动和后端应用程序，进一步加速应用程序的开发和部署。