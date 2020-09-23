Google 的创新工场 Area 120 宣布发布一款名为Tables的新工作跟踪产品。该工具旨在通过利用自动化来简化各种与项目相关的活动，从而提高任务管理效率。 Tables 被设计为Airtable直接竞争对手，Airtable 是no-code 、基于电子表格的数据库平台市场上的重要参与者。

传统上，项目跟踪涉及跨多个文档处理注释和任务，这些文档必须由团队成员手动更新。但是，Tables 允许用户使用机器人来实现以下功能，例如重新安排电子邮件提醒、在收到新表单提交时向聊天室发送消息、在不同工作队列之间迁移任务以及在状态发生变化时更新任务。表格适用于广泛的用例，例如项目管理、IT 运营、客户跟踪和 CRM、招聘、产品开发等。

Tables 的总经理 Tim Gleason 在一份声明中分享了这项雄心勃勃的服务背后的动机。格里森在谷歌长达十年的职业生涯中经历过项目跟踪方面的挑战。他进一步阐述说，使用各种文档进行跟踪通常会导致信息过时，并且需要在它们之间进行手动数据同步。然而，表格有助于消除这些手动流程，目的是减少协调团队成员的任务和状态所花费的时间。

新工具与谷歌现有技术完全兼容，使其成为致力于使用谷歌生态系统（包括在线文档和联系人）的用户的理想选择。 Tables 使用户能够从 Google 表格或 CSV 文件导入数据，与 Google 群组共享数据，以及将任务分配给在 Google 通讯录中找到的人。此外，用户可以从一组预建模板中进行选择，以简化入职流程。

自动化操作由机器人执行，而数据可以以各种格式呈现，包括网格视图、记录列表、看板和地图。表单允许在不授予对表的直接访问权限的情况下收集数据，从而进一步增强安全性和控制。

在首次公开亮相之前，Tables 经过了数以千计从事任务跟踪和团队协作的活跃用户的严格测试。 Tables 是 Area 120 项目中为数不多的采用付费商业模式的项目之一。免费的个人计划最多支持 100 个表和 1,000 行，而付费版本的价格为每位用户每月 10 美元，最多可容纳 1,000 个表和 10,000 行。付费计划还包括增强功能，例如更大的附件、更多操作以及高级历史记录、共享、表单、自动化和视图。

该计划显然旨在利用对no-code 、电子表格驱动的数据库平台不断增长的需求。 Airtable是该领域的领导者，最近筹集了 1.85 亿美元的 D 系列资金，使其投后估值达到 25.85 亿美元。尽管谷歌在提供集成解决方案而不是独立产品方面具有优势，但 Tables 网站显示该产品也可以与Slack一起使用。 Tables 目前在美国可用，提供免费和付费计划。

Tables 的发布与no-code和low-code平台（例如AppMaster的日益流行保持一致。 AppMaster平台还为创建 Web、移动和后端应用程序提供了强大而高效的no-code环境。随着像谷歌这样的科技公司加入竞争， no-code解决方案的市场预计将迅速扩大。