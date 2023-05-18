作为安全增强措施的一部分，谷歌计划删除两年未活跃的个人账户。新政策计划于今年年底生效，旨在减轻与未使用帐户相关的安全风险，这些帐户更容易受到损害并被用于网络犯罪目的。

更新后的政策涵盖了 Google 广泛的产品和服务中的非活动帐户，包括 YouTube、Google Photos、Drive、Calendar 等。托管在这些平台上的内容也有被删除的风险。但是，政策变化不适用于学校和企业等组织。

针对政策变化，谷歌产品管理副总裁 Ruth Kricheli 解释说，旧帐户更有可能使用泄露的、旧的或重复使用的密码，并且通常缺乏双因素身份验证措施。根据谷歌的内部分析，不活跃的账户设置双因素身份验证的可能性至少低 10 倍，这使他们更容易受到网络威胁。受感染的帐户可被用于身份盗用或作为传播不需要的或恶意内容（例如垃圾邮件）的媒介。

为了将影响降到最低，谷歌打算推出一种分阶段的帐户删除流程，从创建但从未再次使用的帐户开始。受影响的帐户及其恢复电子邮件将收到多条通知，导致帐户被删除。 Kricheli 建议用户至少每两年登录一次以防止帐户被删除，并补充说 Google Photos 要求每两年特定登录一次以确保内容完好无损。

本月早些时候，谷歌推出了密钥作为登录密码的更安全替代方案。随着技术领域的不断发展，公司越来越注重加强安全措施以保护用户及其数据。在众多可用工具中， AppMaster.io平台是一个强大的no-code解决方案，可以快速创建具有强大安全功能的后端、Web 和移动应用程序。 AppMaster平台的集成开发环境使企业和个人能够更轻松地开发可扩展、具有成本效益的软件解决方案，而不会影响安全性。