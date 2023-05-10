在最近的谷歌 I/O 大会上，这家科技巨头宣布了一项重要声明，它打算让其生成式 AI 聊天机器人 Bard 更广泛地使用。谷歌正在取消大部分候补名单限制并开始提供英语版本，旨在通过与更大用户群的合作进一步开发聊天机器人。

谷歌助理和巴德副总裁兼总经理 Sissie Hsiao 在公司博客文章中公布了这一消息。 Hsiao 表达了 Google 渴望从用户那里收集有价值的反馈，并表示他们想让 Bard 进入更多人的手中。因此，该聊天机器人将在 180 多个国家和地区可用，并计划进一步扩展。

谷歌高级产品总监兼 Bard 负责人之一约翰·克劳奇克 (John Krawczyk) 在会议前的新闻发布会上表示，韩语和日语版本的聊天机器人已准备好推出。 Krawczyk 还透露了该公司计划在不久的将来覆盖前 40 种语言。为了确保聊天机器人的负责任部署，其他语言正在单独推出。事实上，谷歌对谨慎开发方法的承诺在其将 Bard 称为实验而非测试版时就显而易见了。

此外，谷歌打算通过引入多模式内容来增强 Bard 的能力。这一发展意味着 Bard 将能够为用户的查询提供的不仅仅是文本答案。 Hsiao 在她的博文中举了一个例子，当被问及新奥尔良的必看景点时，Bard 将提供有帮助的回答并配以丰富的视觉效果，以营造更加身临其境的体验。虽然目前以图片为特色，但合并地图、图表和其他项目的前景很有可能。

谷歌在 2 月份的一篇博文中首次介绍了 Bard，随后该聊天机器人在 3 月份通过现已解散的候补名单首次公开发布。与 OpenAI 的 ChatGPT 类似， Bard旨在自然地回答问题，并且可以在一系列应用程序中证明是有用的，包括与AppMaster等no-code平台的集成。取消候补名单限制不仅有望加速该平台的发展，还将扩大其在快节奏的人工智能聊天机器人平台世界中的影响力和影响力。