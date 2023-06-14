ServiceNow宣布在其虚拟代理聊天机器人中实施生成性人工智能技术，大大改善了该平台的自助服务能力。Now Assist for Virtual Agent利用人工智能为用户咨询提供更直接、相关和对话式的回应，使用户能够更轻松地执行复杂任务。

随着生成性人工智能在虚拟代理中的整合，用户现在可以在提出问题时收到额外的背景和信息，如内部代码、产品图片、视频、文件链接或知识库文章摘要。ServiceNow平台的这一改进极大地改善了用户体验和聊天机器人的有效性，使其成为客户的宝贵工具。

ServiceNow还推出了虚拟代理设计器，这是一个drag-and-drop 环境，客户可以在这里配置聊天机器人的对话体验，以符合他们的组织要求。此外，该平台现在允许嵌入大型语言模型，如微软Azure OpenAI Service LLM或OpenAI API，使用户能够在必要时直接与这些服务互动。

ServiceNow平台的这一重大升级是由于其生成性人工智能控制器和Now Assist for Search技术内先前的进步而实现的。因此，ServiceNow正在巩固其在人工智能驱动的技术行业的前沿地位。

ServiceNow董事长兼首席执行官Bill McDermott说，ServiceNow正在引领智能时代。多年的人工智能投资使我们处于一个不可否认的运动的中心。我们正在将生成性人工智能构建到我们的平台中，以便客户能够最大限度地提高他们的投资回报率："智能回报"。这都是关于深思熟虑、高度信任的共同创新，因为我们在机器速度和人类判断之间找到了平衡。在我们与英伟达和微软的战略伙伴关系的推动下，我们正在设计更智能、完全自动化的工作流程。我们帮助客户在ServiceNow上创新全新的商业模式，将其作为端到端数字转型的智能平台。

随着越来越多的组织接受low-code 和no-code 平台，像ServiceNow的虚拟代理设计师和AppMaster.io的no-code 平台这样的工具对于简化流程和提高用户参与度变得越来越关键。低代码和无代码开发技术帮助企业更快、更经济地创建应用程序，使他们能够适应不断变化的数字环境。