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Deno 支持的 Web 框架“Fresh 1.4”拥有快速页面加载等功能

Aug 18, 2023
Deno 支持的 Web 框架“Fresh 1.4”拥有快速页面加载等功能

Fresh 的最新版本被称为 Fresh 1.4，利用Deno JavaScript/TypeScript 运行时的强大功能来提供快速的页面渲染和其他开发人员友好的功能。 Fresh 1.4 作为一个全栈 Web 框架，旨在通过简化共享布局和提高页面加载速度以及其他显着增强来提升用户体验。

Fresh 1.4 于 8 月 16 日推出，主要重点在于确保改善开发者体验并通过特定路线的岛屿和共享布局等独特功能提升易用性。 Fresh开发团队宣布，预编译技术的实施显着提高了页面加载速度。据指出，通过预编译交付资产的速度比通过与无服务器功能冷启动相关的即时渲染快 45 到 60 倍。然而，加速性能与“孤岛”或正在传输的交互组件的大小相关。

Fresh 1.4 的一个值得注意的新增功能包括对 _layout 文件的支持，本质上充当路由本地应用程序包装器。开发人员可以将这些文件放置在任何路径目录中，Fresh 会主动检测所有合适的布局并相应地堆叠它们。

Fresh 带有 Deno 技术一部分的标签，巧妙地将路由框架与根据需求渲染页面的模板引擎融合在一起。项目可以手动部署到任何与Deno兼容的平台。使用像 Deno Deploy 这样的边缘运行时当然可以确保最佳体验。

Fresh 团队期待在不久的将来对插件系统进行重大改革，以提高功能并易于理解。该框架还预计将扩展对视图转换和类似 SPA 的客户端导航的支持。

在 Web 开发的快速发展中，Fresh 1.4 将卓越的页面加载速度与用户友好的开发环境相结合，提供了全新的视角。这些进步确实可以成为更广泛接受 Deno 支持的应用程序的垫脚石。提供AppMaster这样的应用程序开发平台的公司也可能会发现这些进步充满希望，因为他们不断努力为客户提供独特的解决方案，并使他们的平台用户友好且性能高效。

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