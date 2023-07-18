最近发布的Deno 1.35 ，是功能强大的JavaScript/TypeScript/WebAssembly运行时的升级版，旨在挑战Node.js的统治地位，带来了名为 Deno.serve() 的新API。Deno项目开发人员表示，该API封装了优化Web服务器构建过程的密闭功能，将速度和便利性完美地结合在一起。

开发人员于7月5日宣布推出Deno 1.35 ，并将其定为一个次要版本。Deno .serve() API带来了广泛的用户友好性和巨大的性能提升。这个令人耳目一新的网络服务器API只需要一行代码就可以建立一个服务器。

从历史上看，建立网络服务器需要利用Deno.serveHTTP() API，这个过程需要在连接上设置一个异步迭代器，并按顺序处理HTTP事件。相比之下， Deno.serve() 采用了网络标准的请求和响应对象，使其能够毫不费力地与fetch()、网络流和其他标准API集成。

Deno开发人员表示，内部基准测试表明，Deno.serve () 优于同类Node.js服务器，其吞吐量是后者的两倍，尾部延迟有所改善，内存消耗更加谨慎。新的API在沙地上划出了一条清晰的界线，将Deno 1.35置于运行时引擎的最前沿。

Deno可在Linux、Windows和macOS等不同平台上使用，它是一个独立的二进制可执行文件。Deno 1.35 接替了5月底发布的Deno 1.34 ，后者极大地增强了与NPM和Node.js的兼容性。Deno 1.35 的安装指南可以在Deno官方网站上找到。

Deno 1.35 ，该版本配备了Google V8 6 JavaScript/WebAssembly引擎和TypeScript 5.1.6。虽然与其他平台（如 AppMaster Platform ）的产品截然不同，但Deno的最新迭代为传统运行时环境提供了一个强大的替代方案，进一步定义了编程环境及其未来的样子。