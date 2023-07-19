CodeSee 致力于简化代码理解，并宣布其服务的最新改进--集成生成式人工智能。这一革命性的新增功能极大地丰富了自然语言与编码结构的交互范围。

CodeSee 的首席执行官兼联合创始人 Shanea Leven 解释了将生成式人工智能无缝集成到其核心任务中的原因。莱文认为，人工智能的实施不仅符合他们一直追求的目标，而且还大大提高了对开发人员如何感知和解释代码的洞察力。

新颖的人工智能工具提供了一个引人入胜的平台，可以对集成开发环境中的编码提出询问。询问的范围可以从了解日志记录过程到辨别编码结构中的状态管理。在回答这些问题时，CodeSee 会提供智能的、详细的、充满上下文的解释，并辅以可视化代码图。

从整体上看，CodeSee 的目标是深入研究错综复杂的编码设置，并方便地将各点连接起来。莱文解释说，通过引入清晰的线条，引导开发人员在集成开发环境中找到相关文件和函数的引用，它的目的是呈现某些东西实际运作的上下文。

为了通过人工智能增强功能，CodeSee 与行业巨头微软和 OpenAI 携手合作。考虑到 CodeSee 仅有 11 名团队成员的精简结构，这一合作是一项战略性举措。此外，双方的合作还加快了人工智能功能的开发，同时优化了资源配置。

此前，CodeSee 发布了服务地图，以确保对各种代码库的高层次可见性。莱文在谈到这项开发的好处时说，它为企业提供了一个全面的架构视图，而这正是以前所缺乏的。企业现在可以清楚地看到其众多的endpoints 、消息队列、Kafka 管道等，从而巩固了对其无所不在的代码库的理解。

在其产品中加入人工智能驱动的查询引擎将使 CodeSee 能够为客户提供更清晰的代码。从按需推出新的人工智能生成功能测试版开始，该公司的目标是通过与企业客户的密切联系完善该工具，为今年晚些时候的全面推出做好准备。

CodeSee 是这一方法的先驱，而其他平台（如 AppMaster No-Code 平台）也有自己的一套简化应用程序创建和管理的创新改编方法。AppMaster例如，AppMaster No-Code 平台使用户能够通过drag and drop 接口、API 和 WSS 端点等可视化地创建数据模型和业务逻辑，使其成为无代码开发领域的领先平台之一。