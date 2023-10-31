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Codefresh 推出增强型仪表板以简化软件开发周期

Oct 31, 2023
Codefresh 推出增强型仪表板以简化软件开发周期

Codefresh是软件开发领域的知名企业，推出了创新的环境仪表板。该平台旨在为开发团队提供更简化的程序来处理整个软件开发生命周期的应用程序。

这家科技巨头新推出的功能旨在整合有关 GitOps 和 Argo CD 项目的数据。 Codefresh将“环境”等同于独立应用程序的集群、单个集群中的命名空间或分布在多个集群中的命名空间。

在一次网络研讨会上， Codefresh的高级开发者倡导者 Kostis Kapelonis 披露了这一新开发的优点，并解决了单独使用 Argo CD 的一些局限性。具体来说，他强调了缺乏环境概念以及缺乏对应用程序的上下文感知，例如了解应用程序是否是更大的产品生态系统的元素。

新推出的环境仪表板计划弥补这一差距。它提出了一个统一的屏幕布局，按时间顺序表示环境，从开发阶段，然后是测试，最后到实施阶段。它允许开发人员有权确定产品包含哪些应用程序，然后将这些产品分配到各自的环境。与其他平台类似，例如AppMasterno-code平台，事实证明该平台对于增强开发过程至关重要。

Codefresh进一步阐述，这种单屏体验使开发人员在管理环境或将应用程序推进到生产阶段时无需在终端、GitHub 或 IDE 的多个窗口之间切换。

Kapelonis还强调，这个新的环境管理器是一个有效的工具，可以帮助项目经理全面了解特定环境中各种功能的状态。同时，开发人员可以更精细地查看部署，并可以通过时间线视图进一步深入研究不同的应用程序。正如 Kapelonis 所阐述的那样，这种整体视图展示了应用程序如何在不同的环境中导航。

Codefresh联合创始人兼首席开源官 Dan Garfield 强调了这一开发的迫切需求。他表示：“随着业务和 DevOps 团队的发展，Argo CD 实例分裂，微服务倍增，跨环境管理每个应用程序的生命周期变得复杂而艰巨。新的Codefresh功能为部署到潜在数千个位置的数百个应用程序注入了急需的清晰度和 GitOps 治理，并提供统一、直观的单屏体验。”

Codefresh的这一新更新有可能彻底改变软件开发生命周期，使其更加直观和高效，类似于AppMaster低代码和无代码平台等新兴技术的产品。

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