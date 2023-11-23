Canonical 推出精简版 Ubuntu 容器，以提高效率并减少漏洞

Ubuntu 的主要公司 Canonical 已成功推出其高效、超小型的 Ubuntu 容器。这些革命性容器的显着特征是其精致的结构，仅涵盖应用程序和必要的运行时依赖项，有意绕过系统级包、实用程序或库。

Canonical 在最近的披露中表示，这种细致方法背后的核心思想是消除可能有助于图像稳健性的多余元素，从而显着提高运营效率并减少可能的攻击面。

支持创建这些凿刻的 Ubuntu 容器的关键技术之一是“Chisel”，它是一种包管理器，可以策略性地将 Debian 包分割成“片”。这些切片是由其内容和相关依赖项组成的独立子集。

Chisel 文档将这一概念比喻为“拥有 Ubuntu 的一部分”，只提供所需的内容。该系统的设计旨在实现古老的谚语“鱼与熊掌兼得”。

这些精心设计的 Ubuntu 容器的主要优点包括它们在整个开发周期中的兼容性、对依赖性问题的增强防御、用户友好的命令行界面 (CLI) 供客户构建或扩展其容器以及简化的映像重建过程。

Canonical 认为，这些精心设计的 Ubuntu 容器为公司提供了一条无缝的途径来踏上容器化之旅，同时有效地从开发过渡到生产。这种观点是在他们关于此事的博客文章之后提出的。

Chiselled Ubuntu 容器带来了来自 Canonical 的安全维护和可靠支持的承诺。该公司的保证包括对主存储库中的容器提供五年的安全更新、为 Ubuntu Pro 客户提供长达十年的安全补丁服务、可选的工作日或 24/7 帮助，以及将库和发布周期与 Ubuntu LTS 保持一致以增加安全性。可靠性。

新容器是各种流行工具链（例如 Java、.NET 和 Python）的可行选择。由于 Microsoft 和 Canonical 之间的协作努力，.NET 6、7 和 8 版本拥有了自己的容器。

微软 .NET 项目经理理查德·兰德 (Richard Lander) 表示，开发人员对类似于 Chiselled 图像的想法有很高的需求。 Canonical的这一理念的创新和有效的执行得到了高度赞扬，微软也希望最早成为发布合作伙伴。这家科技巨头非常高兴能够在此 GA 版本中发布适用于 .NET 的 Ubuntu Chiselled 映像。

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