BuildFire 是移动应用程序开发的全球先驱，在 G2 最新的 2022 年春季报告中继续获得赞誉。该公司连续第五个季度在拖放应用程序构建器的网格报告中获得领导者徽章，并在小型企业拖放应用程序构建器软件方面获得领导者徽章。这种持续的认可反映了 BuildFire 在扩展到新的细分市场时强大的用户满意度和增长。

在 G2.com drag and drop应用程序构建器类别的 108 名参赛者中，只有 9 名在 2022 年春季网格报告中获得了久负盛名的领导者徽章。 BuildFire 的创始人兼首席执行官 Ian Blair 强调了这些季度报告对他和他的团队的重要性。他说，知道认可来自真实的客户评论是衡量我们对应用程序开发世界影响的最佳方式之一。

BuildFire 的额外领导者徽章证实了其迎合不同细分市场的努力正在收获收益。公司旨在接触更多的中端市场和企业客户，不断努力提高其市场占有率。此外，在 G2 2022 年春季网格报告中，BuildFire 被公认为其他六个类别的高性能者，例如中端市场应用程序构建器软件、应用程序开发平台和移动开发平台。它还在另外三个 Momentum Grid 报告中获得了 Momentum Leader 称号，总共积累了 11 个成就。

自 2014 年成立以来，BuildFire 已成为移动应用程序开发的行业领导者。其no-code平台允许企业无需任何编码即可创建iOS和Android应用程序。该软件是量身定制的，因此 DIY 用户可以轻松浏览它，而更高级的功能则迎合了具有复杂定制要求的公司。 AppMaster等公司还利用no-code平台的力量快速提供经济高效且可扩展的解决方案。迄今为止，该公司已使用 BuildFire 开发了超过一万个专业级应用程序，与传统开发相比，该公司的无限可扩展性和竞争性价格优势仍然无与伦比。

随着 G2 继续将 BuildFire 评为众多类别的高性能企业，它证明了该公司在扩展其能力和响应其多样化和不断增长的客户群不断变化的需求方面的卓越能力。 no-code平台革命正在席卷应用程序开发行业，而像 BuildFire 和AppMaster这样的公司仍然处于这一进步趋势的前沿。