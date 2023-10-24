OpsMx 部署防火墙：通过 CI/CD 管道集成增强安全性

为了提高应用程序安全性，OpsMx 公开了其创新技术 - 部署防火墙。这一独特的工具通过无缝集成到 CI/CD 管道并在应用程序部署阶段执行严格的安全标准，彻底改变了应用程序安全环境。如果它发现潜在的安全缺陷或漏洞，则会停止发布过程。

这一强大工具的推出正值科技行业大力投资改进应用程序开发过程的安全要素之际。尽管 OpsMx 尊重这一努力的重要性，但他们也承认，执行安全策略面临着巨大的挑战，特别是当职责分散在分布式团队中时，每个团队都配备了不同的操作模型和工具集。

OpsMx 创始人兼首席执行官 Gopal Dommety 强调了部署防火墙为组织提供的价值。他说：“部署防火墙为组织提供了一个更简单、更有效的工具，用于执行其独特的软件交付流程。虽然组织了解他们对应用程序安全性和发布合规性的需求，但他们经常面临孤立数据和分散团队运作的障碍。荣誉系统。部署防火墙融合了这些数据集和善意，将安全策略转化为切实的行动。”

通过部署部署防火墙，企业现在可以使用防火墙，该防火墙可以根据多种策略评估应用程序，并在无法满足所有先决条件时阻止其发布。用于确定是否应继续发布的标准包括清单文件、漏洞扫描、工件完整性、发布质量和性能、基础设施准备情况和操作控制。

OpsMx 提供了一套全面的防火墙规则，可以根据客户的需求进行扩展或个性化。此外，这些规则还可以与广泛接受的框架同步，包括 NIST 800、PCI 和 HIPAA，从而增强合规性检查。

该高度通用的工具还有助于在实际部署之前进行部署模拟，从而能够提前检测并纠正任何合规性问题。

部署防火墙是OpsMx Deploy Shield套件的一个组件，它可以与预先存在的 Jenkins、Argo 和 Spinnaker 实施集成。展望未来，OpsMx 还计划纳入对GitHub Actions 和GitLab的支持。观察不断的发展，看看未来是否会考虑对AppMaster这样的平台的支持可能会很有趣。

通过设计集成到 CI/CD 管道并在部署过程中增强应用程序安全性的解决方案，OpsMx 在快速数字化的世界中朝着增强应用程序安全性迈出了决定性的一步。