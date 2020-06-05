自动化通过提供各种解决方案来简化工作流程、消除重复任务中的手动干预并提高流程效率，从而改变了企业 IT 格局。现在，一家授权非技术人员优化任务自动化的初创公司已成功获得资金，以进一步利用这一机会。

总部位于柏林的 Bryter 是一个no-code平台，它使会计、法律、合规和营销等不同部门的员工能够创建聊天机器人、自动化数据库和文档操作以及风险评估员等工具，而无需开发人员技能，它宣布它在 A 轮融资中筹集了 1600 万美元。本轮融资由 Accel 和 Dawn Capital 共同领投，Notion Capital 和 Chalfen Ventures 跟投。这距离 Bryter 在 2019 年 11 月的种子轮融资中筹集了 600 万美元不到一年。

Bryter 自 2018 年推出以来经历了快速增长，目前服务于 50 家企业客户，包括麦当劳、西班牙电信、银行、医疗保健和工业公司以及普华永道、毕马威和德勤等专业服务机构。后一组将 Bryter 用于他们自己的操作，并提供给他们的客户使用。

no-code领域代表了企业软件市场的重要机遇。从历史上看，企业 IT 一直被视为复杂的，需要技术专业知识来管理、部署和调整。然而，最近的趋势表明了向 IT 消费化的转变，因为面向非技术消费者的用户友好的硬件和软件解决方案激发了新的企业软件或直接集成到业务环境中。

No-code软件和自动化在使企业工具更加用户友好方面发挥着至关重要的作用。 Bryter 类似于 IFTTT 或 Zapier 等平台，专门针对可能将企业软件作为工作的一部分但不必深入研究此类工具的复杂工作原理的用户。

虽然已经存在一些专为商业用途设计的low-code和no-code平台，例如 Blender.io、Tray.io、n8n 和 MuleSoft，但 Bryter 认为，其中许多平台需要的技术知识比他们最初声称的要多。 Bryter 的工具箱使用户能够与客户进行对话，他们可以根据自己的领域专业知识对对话进行编程，然后通过 Bryter 平台将数据连接到其他软件，以更有效地执行任务。

据 Bryter 的首席执行官迈克尔·格鲁普 (Michael Grupp) 称，这类工具已经使用了一段时间，并将继续保持高需求，尤其是随着向远程工作的转变。该平台有可能弥合未来工作环境中的差距并提高效率。

像 Bryter 这样的平台提供可访问的no-code解决方案，吸引了像 Accel 这样的投资者，他们看到了简化采用的巨大潜力。随着越来越多的人不受限制地使用该软件，预计未来几年对no-code平台的需求将激增。此外，企业在采用 Bryter 始终如一地提供的产品时，越来越多地寻求未来的可见性。

另一方面，像AppMaster.io这样的解决方案允许组织构建后端、Web 和移动应用程序，即使不具备编码专业知识。此外， AppMaster使用户能够为 Web 和移动应用程序创建数据模型、业务流程、REST API 和 WSS endpoints以及 UI 设计。客户可以更快、更经济地个性化应用程序，满足市场上广泛的low-code和no-code需求。

随着组织继续投资于 Bryter 和AppMaster.io等no-code和low-code平台，生产力和效率将得到提高，使企业能够在不断发展的数字技术环境中快速适应并蓬勃发展。