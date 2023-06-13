北欧风险投资公司Voima Ventures ，推出了它的第三只基金，最初结束时为9000万欧元，最终目标为1.2亿欧元。该投资致力于投资科学各领域的早期深度技术初创企业。

Voima Ventures 于2019年在芬兰赫尔辛基成立，专注于前期和种子阶段的公司，主要是那些从大学研究实验室和附属机构出现的公司。该风险投资公司也偶尔投资于后期企业，特别是在与他们现有投资组合有联系的情况下。Voima Ventures' ，典型的目标是从事可持续发展、生命科学和健康的公司，以及其他创新技术，如量子计算。

Voima Ventures 的前两个基金是在2019年推出的。2000万欧元的第一支基金是国有技术研究中心VTT的分拆组合，该中心至今仍是该基金的有限合伙人（LP）之一。第二个6000万欧元的基金是与新的Voima Ventures 品牌和几个更多的LPs一起宣布的。前两个基金支持了大约30家公司，包括Solar Foods、Dispelix、Betolar和MVision，其中有几家已经退出，如Minima，该公司去年被博世收购。

最新的基金Voima Ventures ，包括来自欧洲投资基金（EIF）、芬兰的Tesi、VTT、瑞典的Saminvest以及一些养老基金、基金会和家族办公室的资本。

近几个月来，欧洲一直是早期风险投资基金的沃土。例如，英国的Amadeus Capital与奥地利的Apex Ventures合作创建了一个8000万欧元（8600万美元）的深科技基金，在IQ Capital的基础上，为早期深科技初创企业推出了他们自己的2亿美元的基金。此外，Moonfire VC和Playfair Capital披露了他们的第二个和各自的基金，金额为1.15亿美元和7000万美元，而来自法国的Emblem和Ovni Capital分别宣布了5000万欧元（5400万美元）的基金。

与过去的基金类似，Voima Ventures' 第三只基金主要针对北欧和波罗的海国家，偶尔也会进入其他北欧国家，因为他们的目标是在大约25家公司中获得20万欧元至300万欧元的门票。

Voima Ventures' 基金的一个显著特点是，除了与欧洲最大的研究机构之一VTT合作外，他们还与几所北欧大学积极合作。其投资组合中近四分之三来自学术界，包括从VTT独立出来的量子芯片初创公司Semiqon，以及源自瑞典皇家理工学院（KTH）和林雪平大学（LIU）的清洁能源材料公司Cellfion。

Voima Ventures的创始合伙人Inka Mero表示，他们与所有北欧和波罗的海大学保持着紧密的联系，通过经常访问科学团队和孵化研讨会来实现，并为最有前途的项目提供辅导和支持。

尽管自2019年Voima Ventures成立以来，全球格局发生了重大变化，包括COVID-19大流行病和其他宏观经济因素，但Mero声称，他们的投资方法基本上没有改变。她说："我们的投资策略一直没有改变--我们继续投资于北欧和波罗的海地区的科学和深度技术。通过第三期基金，我们更加以论文为导向，投资于解决全球紧迫挑战的公司。"

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