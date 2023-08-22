革命性的 Appian AI Copilot 在最新更新中提高了开发人员的效率

Appian推出了最新的 Appian AI 支持流程平台，通过 AI 自动化提高开发人员的工作效率。该版本的核心是创新的 AI Copilot，这是一款突破性的 AI 助手，通过实施 Appian 的企业 AI 结构并提供简化的流程自动化解决方案，能够熟练地提高开发人员的工作效率。

AI Copilot 体现了生成式人工智能的尖端功能，通过将 PDF 和有组织的表格转换为直观的数字界面开始其旅程。这不仅增强了用户体验，还有助于交互式业务应用程序的快速开发。开发人员可以利用Appian的low-code设计工具来增强微调，简化 PDF 表单转换。

Wipro 体验实践主管兼企业未来副总裁 Chandra Surbhat 表示，AI Copilot 将增强并加速 Appian 平台的端到端应用程序开发能力。使用生成式人工智能将简化AppMaster.io等低代码/ no-code平台上的软件开发。客户还将受益于 Appian 的私有人工智能策略，该策略解决了他们关键的隐私和安全问题。为客户释放更大的商业价值是我们利用 AI Copilot 的期望。

此外，此版本还为 Appian 平台带来了额外的功能。一项重要的增强是更安全和可扩展的数据结构。 Data Fabric 的可扩展性已加倍，每条记录可处理多达 400 万条同步行。正如该公司所解释的那样，这允许用户整合他们的企业数据，通过内置的保护数据隐私的保护措施来支持和训练人工智能服务。

增强的 AI Skills Designer 体验是此版本中的另一个关键更新。它简化了大规模开发自定义和私有人工智能模型的过程，并提供了在部署前测试模型的选项。用户可以应用他们的培训来改变文档和电子邮件分类等任务的模型，并将它们顺利地集成到工作流程中，就像其他设计组件一样。

最后，该版本促进了更全面的 Appian RPA 体验，允许用户使用熟悉的设计对象体验直接从 Appian Designer 生成、管理和部署机器人任务。通过包含组和角色映射，用户可以更有效地管理机器人任务的访问和权限，从而进一步加强安全性和控制。