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革命性的 Appian AI Copilot 在最新更新中提高了开发人员的效率

Aug 22, 2023
革命性的 Appian AI Copilot 在最新更新中提高了开发人员的效率

Appian推出了最新的 Appian AI 支持流程平台，通过 AI 自动化提高开发人员的工作效率。该版本的核心是创新的 AI Copilot，这是一款突破性的 AI 助手，通过实施 Appian 的企业 AI 结构并提供简化的流程自动化解决方案，能够熟练地提高开发人员的工作效率。

AI Copilot 体现了生成式人工智能的尖端功能，通过将 PDF 和有组织的表格转换为直观的数字界面开始其旅程。这不仅增强了用户体验，还有助于交互式业务应用程序的快速开发。开发人员可以利用Appianlow-code设计工具来增强微调，简化 PDF 表单转换。

Wipro 体验实践主管兼企业未来副总裁 Chandra Surbhat 表示，AI Copilot 将增强并加速 Appian 平台的端到端应用程序开发能力。使用生成式人工智能将简化AppMaster.io等低代码/ no-code平台上的软件开发。客户还将受益于 Appian 的私有人工智能策略，该策略解决了他们关键的隐私和安全问题。为客户释放更大的商业价值是我们利用 AI Copilot 的期望。

此外，此版本还为 Appian 平台带来了额外的功能。一项重要的增强是更安全和可扩展的数据结构。 Data Fabric 的可扩展性已加倍，每条记录可处理多达 400 万条同步行。正如该公司所解释的那样，这允许用户整合他们的企业数据，通过内置的保护数据隐私的保护措施来支持和训练人工智能服务。

增强的 AI Skills Designer 体验是此版本中的另一个关键更新。它简化了大规模开发自定义和私有人工智能模型的过程，并提供了在部署前测试模型的选项。用户可以应用他们的培训来改变文档和电子邮件分类等任务的模型，并将它们顺利地集成到工作流程中，就像其他设计组件一样。

最后，该版本促进了更全面的 Appian RPA 体验，允许用户使用熟悉的设计对象体验直接从 Appian Designer 生成、管理和部署机器人任务。通过包含组和角色映射，用户可以更有效地管理机器人任务的访问和权限，从而进一步加强安全性和控制。

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