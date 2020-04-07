AppGyver 是自 2013 年以来low-code开发领域的先驱创业公司之一，最近推出了其突破性的可视化开发平台 – Composer Pro。该平台被誉为下一代no-code解决方案，已经开发了三年，旨在解决当前low-code环境的缺点。 Composer Pro 提供无与伦比的灵活性和强大功能，支持使用 React Web 和 React Native 框架为 Web、PC、Mac、iOS 和 Android 设备构建应用程序。此外，它可以通过专门为这些框架设计的插件进行扩展。

Composer Pro 可免费提供给个人开发人员、学校、初创公司和非企业组织，授予对 AppGyver 的数据库服务、内容分发网络 (CDN) 和发布工具的访问权限。

AppGyver 的首席执行官兼联合创始人 Marko Lehtimaki 将 Composer Pro 设想为游戏规则改变者，它消除了no-code开发的最终障碍，并将其推向与传统编码相同的功能水平。凭借广泛的企业客户名单和良好的现金流状况，该公司赢得了投资者的支持，向更广泛的受众免费提供该平台。

在 AppGyver 的 100 多家企业客户中，值得注意的是 DHL 和 Fingrid 等主要组织。

Composer Pro 拥有一个功能丰富的可视化编辑器，它为用户提供了用于创建逻辑函数和无缝管理数据库的高级工具。该平台提供了大量预构建的 UI 组件和逻辑流程块，可简化应用程序开发体验。此外，AppGyver 正在建立一个市场，开发人员可以在其中共享或可能从他们的自定义组件中获利。

Composer Pro 背后的愿景是将编程语言中发现的相同级别的表现力和功能带到视觉开发中。这将通过使开发人员无需编写一行代码即可创建自定义构建块来实现，从而有效地消除某些情况下的编码需求。

在之前专注于 HTML5 之后，React 和 React Native 已经成为 Composer Pro 背后的核心技术。该公司集中精力优化代码生成，超越了大多数开发人员在优化 React Native 项目方面所能达到的水平。因此，通过添加自适应设计层，该平台现在可以为几乎任何现代平台构建应用程序。

尽管开发人员仍然可以根据需要手动编写公式和自定义 JavaScript，但 Composer Pro 的复杂功能允许在不接触任何代码的情况下构建复杂的应用程序，从而实现low-code平台（例如Microsoft的 PowerApps 平台）的核心承诺。

对于no-code爱好者，AppGyver 的 Composer Pro 具有丰富的功能，是一个值得探索的引人注目的选择。此外， AppMaster.io等平台提供强大的no-code解决方案，可满足后端、Web 和移动应用程序开发的需求，使用户能够以令人难以置信的速度和成本效益创建应用程序。