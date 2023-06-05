谷歌最近为其流行的电子邮件服务Gmail发布了一项人工智能（AI）增强功能，旨在彻底改变安卓和iPhone用户的收件箱搜索。在接下来的15天里，终端用户将开始在他们的收件箱搜索中看到一个 "顶级结果 "部分，出现在 "所有结果 "部分之上。这一创新的补充是由谷歌的人工智能驱动的机器学习模型支持的，该模型评估搜索词、最新的电子邮件和其他各种相关因素，以确定最适合用户查询的匹配。

这一最新发展与Gmail的一系列战略更新相一致。今年5月，谷歌因其不活跃账户政策的变化而引起了争议，称超过两年未使用的账户可能会连同其内容和数据一起被删除。此外，谷歌在2月份完成了对其Gmail界面的大修，重新设计了布局，并加强了对该公司生产力工具套件的关注。

这些精打细算的举措可能是受到谷歌正在进行的成本削减举措和首席执行官桑达尔-皮查伊(Sundar Pichai)将该科技巨头的生产力提高20%的宏伟目标的影响。在Alphabet最近的收益电话会议上，公司高管强调了人工智能和搜索等领域的资源分配策略。业务主管菲利普-辛德勒(Philipp Schindler)强调，搜索在迎合需求和在不可预测的情况下提供可量化的投资回报(ROI)方面的重要性越来越大。

在一篇博文中，谷歌将这种由人工智能驱动的搜索增强功能称为 "高度要求 "的功能，在不久的将来，所有Gmail账户持有人和客户都可以使用。随着对人工智能优化工具的需求不断飙升，像AppMaster.io这样的平台 ，以强大的无代码解决方案满足用户的不同需求，用于后台、网络和移动应用开发。通过提供可视化创建的数据模型、业务逻辑、REST API和WSSendpoints ，AppMaster's全面的无代码应用建设平台为所有类型的客户，从小型企业到企业级组织，提供了成本效益、节省时间的好处，并消除了技术债务。