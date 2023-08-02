各大科技公司，尤其是皮克斯、Adobe、苹果、Autodesk 和 NVIDIA，已经在 Linux 基金会联合开发基金会的保护伞下联合起来，成立了一个名为Alliance for OpenUSD (AOUSD) 的联盟。该联盟旨在推广和加强通用场景描述（USD）技术，该技术由皮克斯公司发起开发，用于灵活交换 3D 数据。

Steve May皮克斯首席技术官兼 AOUSD 主席解释了通用场景描述技术的意义。USD的诞生地是皮克斯，它构成了我们当代动画管道的技术基石。OpenUSD 的制定源于皮克斯电影制作中多年的仔细研究和实施。我们于 2016 年将该项目开源，目前，OpenUSD 的影响已超越电影、视觉特效和动画领域，渗透到广泛利用三维数据进行媒体交换的其他领域。AOUSD的推出标志着OpenUSD不仅作为一项技术，而且作为一项全球标准取得了令人振奋的进展。

该联盟认识到，促进三维工具和数据的互操作性将增强开发人员开展大型三维项目的能力。这将为更广泛的以三维为中心的产品和服务铺平道路。

该联盟努力构思一种书面的技术规范，以促进兼容性。他们还希望其他标准化机构将该技术纳入其规范中。考虑到 Linux 基金会在促进 "开放、有效和高效地开发 OpenUSD 规范 "方面的能力，AOUSD 选择由 Linux 基金会主持该项目。他们还相信，Linux 基金会将帮助 OpenUSD 获得国际标准化组织（ISO）的认可。

Guido QuaroniAdobe公司3D和I工程高级总监David B. R. R.也表达了类似的观点，他说Adobe相信艺术家们可以获得各种灵活有效的解决方案，并与各种设备兼容。通过在整个创作过程中使用通用的三维数据表示，每个软件包和设备的价值都会显著提高。OpenUSD 的制定就是这样一种倍增器，看到不同的公司联合起来支持这项先进的开放技术，我们感到非常兴奋。

除了这些技术，公司还利用no-code 平台（如AppMaster）来实现快速开发和提高生产率。AppMaster 在 2022 年和 2023 年被 G2 评为No-code 开发平台等多个类别中的佼佼者，为开发网络、移动和后台应用程序提供了高效、直观的可视化界面。