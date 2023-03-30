在不断变化的初创企业中，关于成功的各种误解塑造了众多企业的发展轨迹。本文旨在揭穿常见的初创企业成功神话，并探讨心理过滤器现象，它可以大大影响创业世界的决策过程。

多年的经验和研究揭示了最普遍的误解，这些误解常常误导有抱负的创业者并阻碍他们的成长。通过揭示这些神话，文章对初创企业的挑战和机遇有了现实的了解。

文章还对心理过滤器现象进行了研究，因为它可能导致有偏见的判断和认知的模糊，从而导致次优的商业决策。了解这种认知偏差使企业家能够开发出一种更加平衡和明智的方法来驾驭复杂的创业环境。在这篇文章中，我们将揭开这些神话背后的真相，并为管理心理过滤器提供指导，以创造繁荣和可持续的创业企业，从而踏上一段富有洞察力的旅程。

创业公司成功的幻觉：你没有看到的东西

在媒体和流行文化中，初创企业往往被描绘成富有魅力和令人激动的成功故事。创始人被誉为有远见的人，似乎一夜之间就能名利双收。

然而，这种说法与事实相去甚远，因为大多数初创企业最终都会失败。研究表明，大约90%的初创企业只在最初几年存活下来，这一事实往往被主导头条新闻的少数高调成功者所掩盖。

我们对初创企业成功的看法如此偏颇，有几个原因。其中一个主要因素是可得性启发式，这是一种认知偏见，它使人们高估了容易回忆起的事件的可能性。高调的成功故事令人难忘，并经常被讨论，而失败的故事往往会逐渐被人遗忘。因此，我们对创业公司形成了一种扭曲的看法，导致许多有抱负的创业者认为成功比实际情况更容易实现。

揭开心理过滤器的神秘面纱：为什么我们忽视了创业公司的失败

心理过滤器是一种认知上的扭曲，它使我们专注于某种情况的某些方面，而忽略了其他方面。在初创企业的背景下，心理过滤器常常导致我们专注于成功的故事，而淡化遍布创业领域的众多失败案例。

什么是幸存者偏差

幸存者偏差是一种逻辑谬误，即我们只关注那些在特定过程或挑战中 "幸存 "下来的人，而忽略了那些没有幸存下来的人。这种认知偏见会极大地影响我们对现实的看法，使我们对促成成功或失败的因素的理解出现偏差。在初创企业的背景下，幸存者偏差可能导致我们专注于成功的公司和他们的创始人，而忽略了许多失败的企业。

幸存者偏差的根本原因在于，我们自然倾向于更多地关注成功者--那些成功驾驭挑战并实现目标的人。成功企业家的故事往往被大力宣传，他们的经历成为我们衡量某一行业或企业成功可能性的基准。因此，我们倾向于淡化或忽视那些失败者的经验，导致对创业成功的真正可能性的认识出现偏差。

这种对现实的扭曲看法会助长有抱负的创业者的不切实际的期望，他们可能认为成功比实际情况更容易实现和更直接。他们可能低估了与创业相关的挑战和风险，没有考虑到导致初创企业高失败率的众多因素。这反过来又会导致准备、规划和风险缓解不足--所有这些对于增加在竞争激烈的创业世界中的成功机会至关重要。

此外，幸存者偏差也会导致对促成成功或失败的因素的不完全理解。如果只关注成功创业者的经验，我们可能会错过从那些没有实现目标的创业者身上可以学到的宝贵经验。失败的初创企业往往为创业者所面临的陷阱和挑战以及克服它们的策略提供了关键的见解。因此，必须全面考虑成功和不成功的创业经验，以便更全面地了解有助于创业成功的因素。

过期域名揭示了企业生存的严酷现实

为了更好地了解创业失败的现实，我们分析了ProductHunt上的过期域名，这是一个展示新创业公司和产品的平台。我们的研究发现，至少有20,000家初创企业已经失败到其域名过期的地步，这清醒地提醒我们，每一个成功的初创企业，都有无数的其他企业没有成功。

这一发现为我们敲响了警钟，敦促创业者和投资者重新调整他们的期望，并以更现实的视角对待创业世界。通过了解创业失败的真实范围，我们可以做出更明智的决定，并制定策略来增加我们自己创业的成功几率。

对抗心理过滤器并做出更好决定的策略

意识到 认知偏见 ：打击心理过滤器的第一步是认识到我们的头脑自然容易以一种有偏见的方式过滤信息。你可以通过意识到认知偏差，如可得性启发式和幸存者偏差，来对初创企业的情况有一个更关键和细致的了解。



：打击心理过滤器的第一步是认识到我们的头脑自然容易以一种有偏见的方式过滤信息。你可以通过意识到认知偏差，如可得性启发式和幸存者偏差，来对初创企业的情况有一个更关键和细致的了解。 寻求不同的观点 ：为了获得对初创企业世界更平衡的看法，努力寻找成功和失败的故事。接触不同的观点将帮助你掌握创业者所面临的各种挑战和胜利，使你能够在你的商业冒险中做出更明智的决定。



：为了获得对初创企业世界更平衡的看法，努力寻找成功和失败的故事。接触不同的观点将帮助你掌握创业者所面临的各种挑战和胜利，使你能够在你的商业冒险中做出更明智的决定。 拥抱失败，将其作为一个学习机会 ：与其惧怕失败，不如将其视为宝贵的信息来源。通过分析创业失败背后的原因，并从别人的错误中学习，你可以发现潜在的陷阱，并制定策略，在自己的创业中避免这些陷阱。



：与其惧怕失败，不如将其视为宝贵的信息来源。通过分析创业失败背后的原因，并从别人的错误中学习，你可以发现潜在的陷阱，并制定策略，在自己的创业中避免这些陷阱。 培养成长心态 ：成长型心态鼓励不断学习和改进，使其成为创业公司不可预测的世界中的宝贵财富。通过接受成长心态，你将能更好地适应挫折，从错误中学习，并最终增加你的成功机会。



：成长型心态鼓励不断学习和改进，使其成为创业公司不可预测的世界中的宝贵财富。通过接受成长心态，你将能更好地适应挫折，从错误中学习，并最终增加你的成功机会。 建立一个强大的支持网络：创业的旅程可能是孤立的和具有挑战性的，这使得一个由创业者同伴、导师和行业专家组成的强大的支持网络变得至关重要。一个支持网络可以提供宝贵的建议、反馈和鼓励，帮助你渡过创业历程中的起伏。



从失败的初创企业的不为人知的故事中吸取的教训

市场验证是关键 ：许多失败的初创企业的一个共同点是缺乏市场验证。在向企业投入大量时间和资源之前，确保你的产品或服务有真正的市场需求是至关重要的。进行彻底的市场研究，与潜在客户交谈，并在完全投入到一个新的企业之前测试你的产品或服务。测试创业想法的最好方法之一是创建一个MVP。无代码平台AppMaster可以帮助你做到这一点。AppMaster允许你在短时间内用最低的预算创建一个网络应用程序、一个移动应用和一个后台。



：许多失败的初创企业的一个共同点是缺乏市场验证。在向企业投入大量时间和资源之前，确保你的产品或服务有真正的市场需求是至关重要的。进行彻底的市场研究，与潜在客户交谈，并在完全投入到一个新的企业之前测试你的产品或服务。测试创业想法的最好方法之一是创建一个MVP。无代码平台AppMaster可以帮助你做到这一点。AppMaster允许你在短时间内用最低的预算创建一个网络应用程序、一个移动应用和一个后台。 现金流管理是关键 ：现金流管理不善是导致创业失败的主要原因。必须制定一个现实的预算，密切监控开支，并确保你有足够的财务跑道来应对任何挑战。向金融专业人士寻求建议，并不断教育自己关于现金流管理的最佳做法。



：现金流管理不善是导致创业失败的主要原因。必须制定一个现实的预算，密切监控开支，并确保你有足够的财务跑道来应对任何挑战。向金融专业人士寻求建议，并不断教育自己关于现金流管理的最佳做法。 建立一个强大的团队 ：你的团队是你的创业公司的骨干，组建一个由敬业、熟练和积极的个人组成的团队是成功的关键。在你的招聘过程中要有选择性，优先考虑文化适应性、技能和经验。一个强大的团队可以帮助你克服创业公司不可避免的障碍和挫折。



：你的团队是你的创业公司的骨干，组建一个由敬业、熟练和积极的个人组成的团队是成功的关键。在你的招聘过程中要有选择性，优先考虑文化适应性、技能和经验。一个强大的团队可以帮助你克服创业公司不可避免的障碍和挫折。 准备好转折 ：在初创企业不断变化的环境中，调整和适应的能力是至关重要的。市场条件、客户偏好和技术都可以迅速转变，而你认识和应对这些变化的能力可以使你的企业成功或失败。保持对客户反馈、行业趋势和新兴机会的关注，并准备在必要时改变方向。



：在初创企业不断变化的环境中，调整和适应的能力是至关重要的。市场条件、客户偏好和技术都可以迅速转变，而你认识和应对这些变化的能力可以使你的企业成功或失败。保持对客户反馈、行业趋势和新兴机会的关注，并准备在必要时改变方向。 专注于客户满意度：一个初创企业的成功往往取决于它满足客户的能力。通过积极寻求反馈，解决关切，并不断改进你的产品或服务，使客户满意度成为首要任务。满意的客户更有可能成为回头客，向他人介绍你的业务，并为你的创业公司的长期成功作出贡献。



最后的想法

揭开创业公司成功的神话，了解心理过滤器现象，对于有抱负的企业家和投资者来说都是至关重要的。通过认识到创业失败的真实范围，我们可以从更现实的角度来对待创业之旅，并制定策略来提高成功的机会。从失败的初创企业的不为人知的故事中学习，并采用本文所概述的策略，将有助于你在创业的挑战性领域中游刃有余，并提高实现你的创业成功的概率。